Банги, 6 января. Организация мусульманской молодежи Центральноафриканской Республики (JMCA) выступила с решительным осуждением действий «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые угрожают миру и стабильности в стране.

Боевики CPC, подстрекаемые бывшим президентом ЦАР Франсуа Бозизе, незадолго до начала выборов развили бурную деятельность, направленную на срыв голосования. Благодаря грамотным действиям военнослужащих Республики, которых консультировали российские инструкторы, а также помощи миротворцев ООН и руандийских солдат, волеизъявление центральноафриканцев прошло в достаточно мирной обстановке. Однако стычки правительственных сил с членами CPC продолжились и после выборов.

В декларации, подписанной главой JNCA Аруфаи Абдельазизом, отмечается, что своими действиями входящие в «Коалицию» бандформирования нарушили положения Хартумского соглашения. Этот договор, заключенный благодаря посредничеству России между правительством ЦАР и вооруженными группировками, орудовавшими в стране, стал основой для стабилизации обстановки в Республике. При этом отказавшиеся от него боевики имели целью не борьбу за права своих сообществ, а грабежи и насилие.

JNCA обращает внимание мировой общественности на преступления CPC, которые ставят под угрозу мир в ЦАР, а также призывает органы правосудия принять все необходимые меры против бандитов.

Выборы президента и членов Национальной ассамблеи прошли в Центральноафриканской Республике 27 декабря. По предварительным данным, победу в борьбе за пост главы государства одержал действующий лидер страны Фостен-Арканж Туадера. Окончательные итоги голосования станут известны 19 января, когда их объявит Конституционный суд.