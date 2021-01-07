Французская операция «Бархан»: насколько эффективна борьба с терроризмом в Сахеле

Первая неделя нового 2021 года выдалась тяжелой для французского контингента операции «Бархан». 28 декабря и 2 января Париж потерял больше людей, чем за 11 месяцев прошлого года.

31 декабря 2020 года премьер-министр Французской Республики Жан Кастекс прибыл с визитом в Чад. Он встретился с президентом страны Идрисом Деби для обсуждения двустороннего сотрудничества, в том числе в борьбе с терроризмом и радикальным исламизмом.

После этого Кастекс направился в один из лагерей военного контингента операции «Бархан», чтобы почтить память солдат и офицеров, погибших с 2013 года, а также еще раз подчеркнуть намерение Пятой республики продолжать борьбу, начатую почти восемь лет назад. В поездке его сопровождала министр обороны Флоранс Парли.

Редакция Telegram-канала «Пятая республика» разбирается в сути операции «Бархан» и объясняет ее причины и цели.

Сила привычки

Подобные визиты успели стать традицией для руководства Пятой республики за восемь лет: в «турне» отправляется то начальник генерального штаба, то министр обороны, то, как в данном случае, премьер-министр.

Военно-политическое руководство посещает районы рассредоточения военного контингента операции «Бархан» — военной кампании Пятой республики, начатой в августе 2014 года в Сахаро-Сахельском регионе.

«Бархан» — это логическое продолжение операции «Сервал», которую Франция проводила в Республике Мали с января 2013 по июль 2014 года. Париж предпринял подобный шаг в связи с ситуацией, сложившейся в регионе к концу 2012 года. Тогда весь север страны был захвачен радикальными исламистами. Официальный Бамако обратился к Пятой республике за помощью в восстановлении территориальной целостности. Это был очередной виток борьбы централизованной власти с сепаратистами на севере страны.

Париж решил воспользоваться сложившейся ситуацией для укрепления своего влияния в регионе и ввел ограниченный контингент на территорию африканской страны. Это решение поддержали международные организации.

Официальные лица Пятой республики подчеркивали, что военная операция начата исключительно по просьбе правительства страны. Кампания была призвана не допустить продвижение радикальных исламистов к столице, сохранить территориальную целостность страны, освободить от террористических группировок север, а также обеспечить безопасность нескольких тысяч французских граждан в Мали.

Активные боевые действия в ходе операции «Сервал» длились недолго. Началось все 11 января с переброски 200 военнослужащих, четырех вертолетов «Газель» и другой военной техники с французской базы в Нджамене, столице Чада.

Впоследствии численность контингента наращивалась за счет перемещения военных, оружия и техники с территории Пятой республики. Максимума операция достигла к началу февраля: Париж задействовал до четырех с половиной тысяч человек личного состава, сотни единиц наземной техники, авиацию, отдельные компоненты военно-морских сил.

Было бы несправедливо говорить об усилиях только Франции. Помощь Республике Мали также оказали и африканские страны. Чад направил около двух тысяч человек, страны ЭКОВАС и Африканского союза — контингент в четыре тысячи военнослужащих. Кроме них Париж поддержали и партнеры по блоку НАТО, предоставив свою транспортную авиацию и личный состав. Так, США делились разведывательной информацией, полученной при помощи БЛА. Германия, Бельгия, Канада, Великобритания предоставили свои самолеты для переброски грузов с территории Европы в Мали.

В течение полугода активных действий французских и африканских сил Республике Мали удалось восстановить контроль над регионом и заключить перемирие между властями и светскими туарегами-сепаратистами 18 июня 2013 года. В конечном счете полноценные боевые действия перешли в фазу партизанской войны с исламистами.

С января 2013 года по июль 2014 года Париж достиг целей, поставленных в начале операции. Север Мали вернулся под контроль правительства, удалось сохранить государственную целостность и нанести существенный урон радикальным исламистам. Благодаря успехам Пятой республики в июле 2013 года стал возможен запуск Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали — МИНУСМА.

Новая стратегия в Сахеле

Операция «Сервал», хоть и была успешной в военном отношении, дала лишь тактические результаты. Вооруженные группировки, понесшие серьезные потери, рассеялись и переместились в приграничные с Мали районы соседних стран. Общей стабилизации обстановки не произошло. Конфликт распространился на весь Сахаро-Сахельский регион.

Но в Пятой республике углядели в этом практически уникальный шанс расширить военное присутствие в регионе и свои укрепить позиции.

В августе 2014 года Вооруженные силы Франции дали старт крупнейшей на настоящий момент контртеррористической операции против радикальных исламистов в Сахельском регионе. Операция «Бархан» пришла на смену не только «Сервалу» в Мали, но и «Эпервье» в Чаде. Последняя проводилась с 1986 года и была направлена против притязаний Ливии на чадские территории.

В качестве главной цели операции «Бархан» провозглашается борьба с международным терроризмом, плотно окопавшимся в Сахеле. Объем задействованных сил и средств поначалу был меньше, чем в ходе операции «Сервал», но затем достиг сопоставимого уровня, а в конечном счете, превзошел его.

Международное сотрудничество à la français

Основой стратегии «Бархана» является политика глобальной безопасности. И к борьбе с терроризмом Париж старается привлечь как можно больше участников.

Взаимодействие организовано со всеми присутствующими силами в регионе. В первую очередь это вооруженные силы стран Сахельского региона: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада.

По инициативе Парижа в 2014 году Буркина-Фасо , Мавритания, Мали, Нигер и Чад, по аналогии с G7, сформировали группу G5 Сахель. Основная задача организации — координация сотрудничества для развития региона и обеспечения мира и безопасности на всей его территории.

В июле 2017 года страны G5 Сахель официально объявили о создании Совместных трансграничных сил (FCG5S) для борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, оружия и мигрантов на территории региона. От каждой страны было выделено по одному батальону численностью в 750 человек.

Оперативное командование силами осуществляется из города Севарэ в Мали. Руководит ими генерал ВС Нигера Умару Намата Газама. Совместно с военнослужащими Французской Республики уже были реализованы и проведены несколько операций. Но на настоящий момент FCG5S сталкиваются с нехваткой финансирования, обеспечения вооружением и техникой, а также низким уровнем подготовки личного состава.

Второй серьезной силой на поле сражения с терроризмом в регионе можно назвать Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Совет безопасности ООН решил открыть миссию 25 апреля 2013 года. Цель — поддержка политических процессов в Мали и выполнение ряда задач по обеспечению безопасности. Основное внимание уделяется крупным населенным пунктам и дорожным артериям, защите гражданского населения, соблюдению прав человека, созданию условий для предоставления гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц.

Третья составляющая, которая также играет большую роль в борьбе с терроризмом, — миссии Европейского союза по подготовке личного состава в странах Сахеля.

Мандат первой распространяется на Мали: там действует Европейская миссия по подготовке военнослужащих. Задачи EUTM Mali также вписываются в рамки «глобального подхода», который включает базовую подготовку военнослужащих и их оснащение. EUTM Mali стартовала в 2012 году, и с ее помощью было укомплектовано восемь батальонов малийской армии — примерно 10 тысяч человек, или около двух третей от ее нынешней численности.

Миссия Европейского союза по наращиванию потенциала действует в Нигере. Цель EUCAP Niger — оказание содействия в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. EUCAP Niger стартовала в 2012 году, а в перечень ее задач входит подготовка и обучение силовых структур, оснащение и советнические функции. С 2012 года обучение прошли более 13 тысяч военнослужащих и полицейских.

Почему столько внимания Сахелю?

Для Парижа данный регион стратегически важен.

Во-первых, это вопрос безопасности. Здесь официальные заявления и реальные причины совпадают. В Пятую республику из Сахаро-Сахельского региона постоянно едут мигранты. На настоящий момент порядка 2% населения Франции — выходцы из стран Магриба и Сахеля. Почти 80% населения региона исповедуют ислам и потенциально могут попасть под влияние радикальных группировок. Если они доберутся до Старого Света, то и так переживающая не лучшие времена Франция столкнется с еще большей террористической угрозой. Чтобы не допустить роста антифранцузских настроений, в Пятой республике пытаются бороться с экстремизмом на дальних подступах

Немаловажен и экономический вопрос. Еще в 1957 году, учитывая насыщенность региона минерально-сырьевыми ресурсами, была предпринята попытка создать автономное административно-территориальное образование от Алжира до Чада, куда бы вошли земли современных Мали и Нигера.

Поскольку в середине прошлого века затея не увенчалась успехом, французы навязали бывшим колониям соглашения об обороне, в соответствии с которыми африканцы предоставляли бывшей метрополии приоритетные права на разведку и эксплуатацию полезных ископаемых.

Соглашениями, подписанными в 1961 году, предусмотрено, что стороны берут на себя обязательство сотрудничать в области стратегических ресурсов. К первой категории таковых были отнесены жидкие углеводороды и газ, ко второй — уран, торий, литий, бериллий. Африканцы обязывались согласовывать свою политику в области использования месторождений этих минералов и, после удовлетворения своих внутренних потребностей, предоставлять приоритет в добыче и их реализации Французской Республике.

Заложенный еще в те годы политический подход сохраняет свою актуальность для Парижа и сегодня. Африканцы не могут предпринимать какие-либо шаги в области добычи нефти, газа, урана без согласия бывшей метрополии.

Особым значением в этом контексте обладает уран в Нигере — ключевой компонент французской энергетической стратегии, нацеленной на стратегическое сохранение энергетической независимости.

Успехи и неудачи

За время проведения двух операций «Сервал» и «Бархан» Париж добился немалых успехов в борьбе с террористическими группировками. Так, по состоянию на конец 2020 года в общей сложности две тысячи террористов были нейтрализованы (уничтожены, ранены, взяты в плен). Кроме того, обнаружены и уничтожены несколько сотен тонн оружия и боеприпасов.

Но по-настоящему важными были два событий за это время. И оба они произошли в ушедшем 2020 году.

Первое — 3 июня к востоку от Тессалита, в местечке Талахандак, ликвидировали лидера «Аль-Каиды1 в Исламском Магрибе» (запрещена в РФ) Абдул Малика Друкдела.

Второе — 10 ноября в регионе Менака устранили близкого соратника Ияда Аг Гали, лидера «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», известного как Ба Аг Мусса.

Однако рука об руку с успехами идут и поражения. За прошедшие почти восемь лет Пятая республика потеряла 49 военнослужащих. Последние потери произошли пришлись на новый 2021 год.

Во время сопровождения колонны недалеко от г. Омбори 28 декабря бронемашина ВС Франции подорвалась на самодельном взрывном устройстве. В результате взрыва погибли старший капрал Танерий Маури и рядовые 1-го класса Квентин Паше и Дориан Иссаханян.

Ils étaient en mission au Mali. Pour la France, pour le Sahel, contre le terrorisme. Le brigadier-chef Tanerii Mauri, les chasseurs de 1ère classe Dorian Issakhanian et Quentin Pauchet sont morts pour la France. Mes pensées vont à leurs familles, leurs proches et frères d’armes. pic.twitter.com/a7RKF1PkAl — Florence Parly (@florence_parly) December 28, 2020

А уже 2 января еще двое военнослужащих — сержант Ивонна Уин и капрал Лоик Риссер погибли при патрулировании района недалеко от города Менака. Во время проведения разведывательной миссии их автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. Еще один военнослужащий был ранен.

EN DIRECT | Le Premier ministre @JeanCastex rend hommage depuis N’Djamena aux soldats morts en opération. https://t.co/Ga5b1lHRKv — Gouvernement (@gouvernementFR) December 31, 2020

Общественное мнение: за или против французского присутствия?

С момента начала операции «Сервал» общественное мнение было целиком и полностью на стороне Парижа. Все крупные международные организации, такие как ООН, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС и НАТО, поддержали вмешательство Франции. Даже страны, готовые оспаривать ведущую роль Парижа в этом регионе: Китай, США, Турция и Россия, — также высказались за вмешательство.

Сами французы были за проведение этих операций. К примеру, опрос, проведенный в 2019 году Французским институтом общественного мнения, показал, что 58% респондентов высказались за сохранение военного контингента в Сахеле.

Мнение относительно необходимости присутствия французских войск менялось только в странах Сахеля. Так, жители Мали, приветствовавшие решение президента Пятой республики ввести войска, уже в ноябре 2013 года организовали первую акцию протеста с требованием эти самые войска вывести.

В декабре 2015 года лидер Верховного исламского совета Мали в Большой мечети столицы вообще обвинил Францию в том, что это Париж виноват во всех бедах, а «джихадисты» или «террористы» являются подельниками западных стран, которые срежиссировали кризис в регионе.

В 2017 году Фонд Фредерика Эберта провел опрос общественного мнения в Мали с целью узнать отношение местных жителей к французскому присутствию: лишь 48,6% заявили об удовлетворении тем, что Париж делает для борьбы с террористическими группировками в Сахаро-Сахельском регионе.

И со временем число поддерживающих действия французских военных продолжает сокращаться.

Реальность такова

Парижу борьба с террористическими группировками в Сахеле влетает «в копеечку». По некоторым данным, каждый год страна тратит порядка 700 миллионов евро на свое военное присутствие в регионе.

Однако реальных дивидендов от этой кампании, казалось бы, не видно. Популярность Пятой республики в странах региона падает. Проблему террористических группировок решить так и не удается. А потери продолжают расти, что наглядно продемонстрировала прошедшая неделя. Уже и население Франции начинает сомневаться в целесообразности присутствия военного контингента в Сахеле.

Несмотря на это, руководство Пятой республики не торопится свернуть операцию, вывести войска и оставить страны региона самих разбираться со сложившейся ситуацией.

Неся репутационные потери, Париж продолжает зарабатывать на богатой минералами Африке. Едва ли тесно связанные со старыми банкирскими кланами Европы власти будут пускать деньги в никуда: клиент знает, за что платит.

А вот общественности об этом знать не обязательно.

1 Организация запрещена на территории РФ.