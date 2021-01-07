Британская ЧВК ответила на обвинения иранских властей

Лондон, 7 января. Сотрудники британской частной военной компании (ЧВК) G4S отрицает обвинения иранских властей. Официальный Тегеран инкриминирует им соучастие в убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Свою позицию британцы заявили, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

«В ответ на совершенно необоснованные предположения G4S хочет дать понять, что компания абсолютно не причастна к нападению на Касема Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандиса, которое произошло 3 января 2020 года», — заявила пресс-служба британской ЧВК корреспонденту ФАН.

Ранее прокурор Ирана Али Мехр заявил, что сотрудники G4S сыграли роль наводчиков в покушении на командующего «Аль-Кудс». По словам главы иранского надзорного ведомства, они передали информацию о прибытии в багдадский аэропорт генерала Касема Сулеймани.

Покушение на генерала Касема Сулеймани произошло 3 января 2020 года. Командующий «Аль-Кудс» погиб в результате ракетной атаке, приказ о которой отдал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Как разворачивались события

Командующий «Аль-Кудс» прибыл в Багдад с дипломатической миссией в полночь на самолете компании Cham Wings. Борт приземлился в 00:26, к нему подъехали сотрудники G4S, которые осуществляли охранные функции. Через две минуты генерал Касем Сулеймани вышел из самолета, его встретили сотрудники службы протокола Управления народной мобилизации и проводили гостя до автомобиля Toyota Avalon.

В 00:30 автомобиль выдвинулся в сторону грузового терминала. Через две минуты после этого экипаж начал высадку остальных пассажиров самолета. В 00:37 они услышали три взрыва и увидели вспышки. В следственных документах отмечается, что время между началом движения и падением ракет составило около шести минут.

В 00:45 на место инцидента прибыли представители силовых структур Ирака, которые и установили факт ракетного обстрела.

Как шло следствие

Первичные следственные действия осуществил отдел полиции аэропорта. 8 января 2020 года начал работу следственный комитет, в который вошли главы силовых ведомств, а также премьер-министр Ирака. Комитет в полном составе прибыл на место трагедии для установления обстоятельств произошедшего.

Представители следственной комиссии записали показания сотрудников компаний, которые имеют какое-либо отношение к инциденту. Среди прочих были допрошены 9 сотрудников частной военной компании G4S.

По итогам работы следственной комиссии был сформирован отчет, который лег на стол премьер-министра Ирака. В нем был сформулирован ряд рекомендаций, в числе которых фигурирует разрыв контракта с ЧВК G4S с заменой ее сотрудников национальными кадрами.

Отчет комиссии стал предварительным докладом. Основные следственные действия курировались прокуратурой. На последующих этапах следователи установили имена виновных в убийстве генерала Касема Сулеймани.

В списке основных фигурантов уголовного дела 48 представителей американских властей, среди них президент Соединенных Штатов Дональд Трампа. Официальный Тегеран дважды направлял запрос в их аресте в Интерпол. Второй рассматривается в настоящее время. Первый был отклонен в связи с тем, что устав международной полиции запрещает любое «вмешательство политического, военного или расового характера».