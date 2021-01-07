Ольга Орлова восхитила фанатов фигурой в изумрудном купальнике

Москва, 7 января. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова восхитила поклонников стройной фигурой. Снимок в открытом купальнике 43-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В конце прошлого года стало известно, что реалити-шоу «Дом-2» и сопутствующие проекты уходят из эфира ТНТ. Единственная программа, которая останется на канале, — это «Бородина против Бузовой».

Получается, что телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова продолжат работать над проектом, а вот Ольга Орлова лишилась работы. Знаменитость пожаловалась, что не знает, чем себя занять. После праздников она планирует искать новый источник заработка.

Январские выходные Ольга Орлова решила провести в теплых странах. Она отправилась в Дубай. Там же отдыхают многие российские звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Александр Ревва, Марина Кравец и Наталья Рудова. На курорт Ольга Орлова отправилась не одна, а в компании своего возлюбленного, личность которого женщина раскрывать не стала. Известно лишь его имя. Тайного возлюбленного Орловой зовут Валерий. Он бизнесмен и старше Ольги на десять лет.

Знаменитость часто делится со своими подписчиками пикантными фотографиями. Недавно телеведущая опубликовала снимок, на котором она запечатлена в бикини изумрудного оттенка. Взбудораженные поклонники звезды телеэкранов пришли в восторг и осыпали своего кумира словами восхищения.

«Прекрасная фигура! На зависть хейтерам», — написала одна из подписчиц телеведущей. «Ну, какая же красотка! И внутренне, и снаружи», — добавила вторая. «Ольга, Вы просто супер!» — одарила комплиментом своего кумира третья фанатка.

Ольга Орлова не любит говорить о своей личной жизни на публику. Уже несколько месяцев она находится в отношениях с мужчиной, как выяснилось не так давно. Телеведущая призналась, что живет вместе с избранником в своем доме. У ее возлюбленного есть собственная квартира, однако артистка не торопится с переездом.