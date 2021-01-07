Политолог объяснил, почему Россия останется стратегическим врагом США при Байдене

Москва, 7 января. При президентстве Джозефа Байдена возможно улучшение российско-американских отношений, но все равно РФ останется стратегическим врагом США. Об этом ФАН заявил журналист, политолог, телеведущий Виталий Третьяков.

«Россия остается стратегическим врагом США, а Китай — экономическим конкурентом, — сказал он. — Самое интересное, конечно, насколько Байден будет самостоятелен как человек в проводимой им политике и насколько долго он физически продержится дееспособным на этом посту. Это вещи почти медицинские, кто их может предсказать».

По мнению политического эксперта, на данный момент очевидно, что Джо Байден будет проводить отличающуюся от Дональда Трампа политику.

«Возможно улучшение российско-американских отношений, хотя Трампу скорее не давали улучшать их, чем он сам этого не делал, — заметил политолог. — Это известная история: ему часто не давали полноценно и регулярно встречаться с Владимиром Путиным. Но, конечно, в целом международная система ракетно-ядерной безопасности практически разрушена».

Виталий Третьяков также отметил, что союзники США (государства Западной Европы) ждали ухода Трампа, чтобы возродить отношения между странами. По его словам, это должно изменить международную политику в европейском регионе.

Напомним, в среду, 6 января, у американского Капитолия начались беспорядки. Поддерживающие действующего главу Белого дома Дональда Трампа граждане вторглись в здание Конгресса США. Собравшиеся прервали заседание, которое должно было утвердить голоса выборщиков за Джо Байдена.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер, в свою очередь, продлила режим ЧС до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января.

На следующий день, 7 января, на фоне беспорядков конгресс утвердил избрание Байдена президентом, он набрал более 270 голосов выборщиков. Отметим, что такое решение закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов выборов президента.

Ранее суд Джорджии отклонил исковые требования Дональда Трампа о непризнании результатов выборов. Юристы лидера США считают, что местные власти нарушили порядок сертификации итогов выборной гонки.