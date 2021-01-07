Вассерман рассказал, что будет происходить в США после захвата здания Конгресса

Возможность развития динамики протестов в Соединенных Штатах зависит от целого ряда факторов, которые сложно предугадать заранее. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

После митинга с участием действующего президента США Дональда Трампа 6 января его сторонники направились к зданию конгресса, где проходило утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победу одержал представитель Демократической партии Джозеф Байден. Трамписты прорвали оцепление и почти захватили американский парламент, вбежав в зал заседаний сената и заняв несколько кабинетов конгрессменов. Порядок в Капитолии отправили наводить ФБР, полицию и национальную гвардию. В итоге были задержаны 52 человека, погибли четверо, несколько десятков оказались ранены.

Тем временем два американских президента — действующий и избранный — обратились к протестующим с просьбами прекратить противоправные действия. Байден ожидаемо назвал произошедшее «мятежом», в то время как Трамп в своей речи отметил, что «понимает боль» демонстрантов и что их действия были справедливо обоснованы масштабными фальсификациями на выборах главы государства. После этого Facebook забанил страницу Трампа на 24 часа за «два поста, которые нарушают политику сообщества». То же самое чуть ранее сделал и Twitter — на 12 часов.

Кроме того, судя по последним сообщениям, американский лидер серьезно поссорился с вице-президентом Майком Пенсом, несколько человек из администрации главы государства подают в отставку, и уже ходят активные слухи о том, что ему будет объявлен импичмент.

«Забавно, что произошедшие этим летом аналогичные демонстрации под предводительством демократов не вызвали такой бурной реакции у представителей американского истеблишмента, — заметил Вассерман. — Тогда тоже имел место захват административных зданий — правда, только в регионах, но сути вопроса это не меняет. Здесь можно сделать вывод о том, что единого для всех политических течений закона в США нет и не предвидится».

Политолог заявил, что дистанцирование видных представителей Республиканской партии от Трампа легко объяснить. По его словам, «демократы уже анонсировали ряд реформ», фактически полностью исключающих переход власти к их основным политическим соперникам на федеральном уровне.

«После того, как Демпартия взяла большинство в сенате, в стране нет силы, которая могла бы ей противостоять, — считает эксперт. — Так что республиканцы «берут под козырек» перед победителями, после чего многие из них наверняка побегут под крыло к новым хозяевам в надежде сохранить хотя бы остатки власти».

Вассерман убежден, что законных оснований для импичмента президенту США нет: юридически он «полностью чист». Кроме того, когда его же собственные сторонники заняли конгресс, Трамп, следуя своему долгу, принял нелегкое решение и отправил национальную гвардию на подавление восстания.

«Конечно, оно может разгореться с новой силой, но таких гарантий я давать не могу, — сказал собеседник ФАН. — Вообще, особой надежды на то, что президенту США удастся отстоять демократию в своей стране и одолеть ее соперников, у меня, к сожалению, больше нет».

По мнению эксперта, формально у Трампа еще есть достаточно времени и возможностей для того, чтобы хотя бы помиловать людей, которые из верности к нему пошли на преступление, но получится ли это у него в реальности, сказать сложно.

«Тут возможны варианты, — заметил политолог. — В том числе и такой, при котором осуществленное им помилование не будет принято во внимание новыми властями США. В частности, тот самый импичмент, возможность объявления которого в данный момент активно обсуждается как республиканцами, так и демократами, может преследовать, помимо всего прочего, своей целью лишение Трампа такого права».

Кроме того, добавил интеллектуал, отстранение от должности действующего президента страны исключит вероятность перехода на его сторону силовых ведомств, которые могли бы помочь Трампу отстоять свою власть.