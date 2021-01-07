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Критика в адрес Сулеймани спровоцировала массовые протесты в Ираке

Критика в адрес Сулеймани спровоцировала массовые протесты в Ираке

6 января, Багдад. Волна демонстраций прошла в столице Ирака в ответ на негативные замечания советника иракского премьера в адрес Касема Сулеймани. Об этом сообщают как официальные иранские СМИ, так и оппозиционные источники на персидском языке.

Закрытая дверь

Советник премьер-министра Республики Ирак Хишам Дауд в беседе с журналистами ВВС заявил, что Касем Сулеймани в действительности считал себя не представителем Ирана, ответственным за организацию взаимодействия с Ираком на его территории, а представителем иракского аппарата внутренних дел, поэтому он въезжал в страну и выезжал из нее когда пожелает. Касем Сулеймани «не придавал значения иракским законам и нормативным актам», заявил Дауд. Его слова приводит оппозиционный иранский источник RadioFarda.

«После гибели Касема Сулеймани правительство Ирака приняло закон, согласно которому его заместитель Исмаил Каани каждый раз перед въездом в страну должен был получить визу, так как если есть дверь — зачем заходить через окно? — заявил советник премьера. — Дверь может быть закрыта или открыта, но чтобы пригласили войти, сперва нужно постучать».

Резкая реакция Ирана

Данное заявление вызвало волну протестов среди сторонников Исламской Республики и сторонников Сулеймани в Ираке.

Экс-представитель сил «Хашд Шааби» и действующий член иракского парламента Ахмед аль-Асади в ответ на это заявление сказал, что Касем Сулеймани «всегда официально и на совершенно законных основаниях заходил через двери Ирака», а все поездки он совершал для помощи иракскому правительству и народу.

Критика в адрес Сулеймани спровоцировала массовые протесты в Ираке

«Где был этот советник премьер-министра в тот момент, когда Сулеймани перебирался из окопа в окоп и от насыпи к насыпи, спасая землю Ирака от сил Исламского государства1 до того момента, как его чистая кровь пролилась в аэропорту Багдада?» — возмутился аль-Асади.

Неназванный представитель иракских властей сообщил, что после беседы Хишама Дауда с журналистами ВВС премьер-министр Мустафа аль-Казыми отстранил его от должности своего советника.

Согласно заявлению иракских СМИ, премьер-министр также приказал провести расследование из-за высказываний Хишама Дауда. Однако канцелярия премьер-министра Ирака это официально не подтвердила.

Оправдания и новые обвинения

Хишам Дауд, социолог с двойным иракско-французским гражданством, опубликовал сообщение, в котором извинился перед всеми и заявил, что его слова были неправильно поняты. По его словам, данное интервью было записано за два месяца до публикации и он говорил не от лица правительства страны, а как независимый эксперт.

Но извинения сочли недостаточными, и ряд высокопоставленных чиновников, таких как член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Мехди Амерли, призвали премьер-министра немедленно уволить Хишама Дауда и разъяснить свою позицию по поводу замечаний советника.

Критика в адрес Сулеймани спровоцировала массовые протесты в Ираке

Один из представителей проиранской организации Бадра заявил, что «Мустафа аль-Казыми с такими советниками больше не достоин поста премьер-министра». По его словам, бездействующий премьер-министр, который не может произнести слово в защиту иракцев и официальных гостей Ирака, должен уйти в отставку.

Касем Сулеймани был убит вместе с Абу Махди аль-Мухандисом, заместителем командующего и полевым командиром сил «Хашд Шааби» в результате удара беспилотника США около аэропорта Багдада 3 января прошлого года. В ответ иран нанес ракетный удар по двум американским авиабазам, а иракский парламент выдвинул правительству страны требование о полном выводе американских войск из Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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