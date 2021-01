Критика в адрес Сулеймани спровоцировала массовые протесты в Ираке

6 января, Багдад. Волна демонстраций прошла в столице Ирака в ответ на негативные замечания советника иракского премьера в адрес Касема Сулеймани. Об этом сообщают как официальные иранские СМИ, так и оппозиционные источники на персидском языке.

Советник премьер-министра Республики Ирак Хишам Дауд в беседе с журналистами ВВС заявил, что Касем Сулеймани в действительности считал себя не представителем Ирана, ответственным за организацию взаимодействия с Ираком на его территории, а представителем иракского аппарата внутренних дел, поэтому он въезжал в страну и выезжал из нее когда пожелает. Касем Сулеймани «не придавал значения иракским законам и нормативным актам», заявил Дауд. Его слова приводит оппозиционный иранский источник RadioFarda.

“Today, General Qaani travels to Iraq with a visa. So he enters Iraq through the door. We never understood why when the door is open some would insist to enter from the window?” Iraqi PM’s adviser Hisham Dawood tells me, comparing Gen Soleimani with his successor Gen Qaani 1 pic.twitter.com/bmXCRRtezp