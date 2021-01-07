Критика в адрес Сулеймани спровоцировала массовые протесты в Ираке

6 января, Багдад. Волна демонстраций прошла в столице Ирака в ответ на негативные замечания советника иракского премьера в адрес Касема Сулеймани. Об этом сообщают как официальные иранские СМИ, так и оппозиционные источники на персидском языке.

Закрытая дверь

Советник премьер-министра Республики Ирак Хишам Дауд в беседе с журналистами ВВС заявил, что Касем Сулеймани в действительности считал себя не представителем Ирана, ответственным за организацию взаимодействия с Ираком на его территории, а представителем иракского аппарата внутренних дел, поэтому он въезжал в страну и выезжал из нее когда пожелает. Касем Сулеймани «не придавал значения иракским законам и нормативным актам», заявил Дауд. Его слова приводит оппозиционный иранский источник RadioFarda.

“Today, General Qaani travels to Iraq with a visa. So he enters Iraq through the door. We never understood why when the door is open some would insist to enter from the window?” Iraqi PM’s adviser Hisham Dawood tells me, comparing Gen Soleimani with his successor Gen Qaani 1 pic.twitter.com/bmXCRRtezp — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 3, 2021

«После гибели Касема Сулеймани правительство Ирака приняло закон, согласно которому его заместитель Исмаил Каани каждый раз перед въездом в страну должен был получить визу, так как если есть дверь — зачем заходить через окно? — заявил советник премьера. — Дверь может быть закрыта или открыта, но чтобы пригласили войти, сперва нужно постучать».

Резкая реакция Ирана

Данное заявление вызвало волну протестов среди сторонников Исламской Республики и сторонников Сулеймани в Ираке.

Экс-представитель сил «Хашд Шааби» и действующий член иракского парламента Ахмед аль-Асади в ответ на это заявление сказал, что Касем Сулеймани «всегда официально и на совершенно законных основаниях заходил через двери Ирака», а все поездки он совершал для помощи иракскому правительству и народу.

«Где был этот советник премьер-министра в тот момент, когда Сулеймани перебирался из окопа в окоп и от насыпи к насыпи, спасая землю Ирака от сил Исламского государства1 до того момента, как его чистая кровь пролилась в аэропорту Багдада?» — возмутился аль-Асади.

Неназванный представитель иракских властей сообщил, что после беседы Хишама Дауда с журналистами ВВС премьер-министр Мустафа аль-Казыми отстранил его от должности своего советника.

Согласно заявлению иракских СМИ, премьер-министр также приказал провести расследование из-за высказываний Хишама Дауда. Однако канцелярия премьер-министра Ирака это официально не подтвердила.

Оправдания и новые обвинения

Хишам Дауд, социолог с двойным иракско-французским гражданством, опубликовал сообщение, в котором извинился перед всеми и заявил, что его слова были неправильно поняты. По его словам, данное интервью было записано за два месяца до публикации и он говорил не от лица правительства страны, а как независимый эксперт.

Но извинения сочли недостаточными, и ряд высокопоставленных чиновников, таких как член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Мехди Амерли, призвали премьер-министра немедленно уволить Хишама Дауда и разъяснить свою позицию по поводу замечаний советника.

Один из представителей проиранской организации Бадра заявил, что «Мустафа аль-Казыми с такими советниками больше не достоин поста премьер-министра». По его словам, бездействующий премьер-министр, который не может произнести слово в защиту иракцев и официальных гостей Ирака, должен уйти в отставку.

Касем Сулеймани был убит вместе с Абу Махди аль-Мухандисом, заместителем командующего и полевым командиром сил «Хашд Шааби» в результате удара беспилотника США около аэропорта Багдада 3 января прошлого года. В ответ иран нанес ракетный удар по двум американским авиабазам, а иракский парламент выдвинул правительству страны требование о полном выводе американских войск из Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.