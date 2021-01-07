Правозащитники требуют, чтобы Израиль дал вакцину от COVID-19 оккупированной Палестине

Тель-Авив, 6 января. Британские правозащитники из Amnesty International потребовали, чтобы Израиль предоставил вакцины от коронавируса палестинцам на Западном берегу и в Секторе Газа. Они заявили, что Иерусалим был обязан сделать это в соответствии с международным правом. Об этом сообщает израильский сайт Ynet.

Администрация на Западном берегу, где проживает около 2,8 миллиона палестинцев, публично не обращалась за помощью к Израилю по закупке вакцин. Также она заявляла, что получает дозы вакцины через ООН.

Вооруженная группировка ХАМАС, которая правит Сектором Газа, вряд ли будет публично координировать с Израилем какие-либо усилия по вакцинации.

«Израилю необходимо перестать игнорировать свои международные обязательства в качестве оккупирующей державы и немедленно принять меры для обеспечения того, чтобы вакцины от COVID-19 справедливо предоставлялись палестинцам, живущим под его оккупацией на Западном берегу и в Секторе Газа», — заявили тем не менее в Amnesty International.

Однако в соответствии с положениями из соглашений, подписанных в Осло, Палестинская администрация несет ответственность за медицинское обслуживание своего населения и неоднократно заявляла, что получает свои собственные вакцины по схеме ООН. В понедельник Министерство здравоохранения Палестины заявило, что ожидает получить первые дозы вакцины в следующем месяце в рамках программы Covax для стран с низким и средним уровнем доходов.

Израиль начал делать прививки своим гражданам 19 декабря, начиная с медицинских работников и лиц старше 60 лет, и на данный момент, инъекции сделали более миллиона человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что в течение месяца 2,25 миллиона израильтян — четверть населения в девять миллионов — получат два укола Pfizer-BioNTech, необходимые для достижения оптимального эффекта.

По состоянию на вторник министерство здравоохранения Израиля подтвердило более 458 000 случаев заражения вирусом с момента начала пандемии, из которых почти 3500 случаев смерти.

Министерство здравоохранения Палестины подтвердило более 100 000 случаев заболевания на Западном берегу, в том числе 1100 случаев смерти.

В Газе было зарегистрировано 43 134 случая заболевания, 404 человека погибли.

Палестинская администрация сообщила, что установила контакт с потенциальными поставщиками вакцин, но министерство здравоохранения заявило, что ему будет трудно хранить вакцину Pfizer-BioNTech в необходимых условиях ниже нуля.