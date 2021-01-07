Киев выдал Анкаре двух организаторов попытки госпереворота в Турции

Анкара, 6 января. Украина выдала Турции двоих членов Движения Гюлена (FETO), участники которого подозреваются в организации неудачного военного путча в 2016 году. Об этом сообщает новостное агентство Yeni Safak.

По информации источника, Салих Фидан возглавлял ячейку организации в Багдаде, куда бежал вместе с семьей после провала переворота в Турции. Последующие четыре года он работал преподавателем в Ишикском университете.

Самет Гюре работал учителем физики в одной из школ в иракском городе Эрбиль.

Оба учебных заведения имеют связи с FETO. Задержанные в течение нескольких лет переводили денежные средства на счета организации в банке Asya.

Фидан и Гюре были объявлены Турцией в международный розыск. Украинская погранслужба задержала мужчин при попытке незаконного пересечения украино-польской границы. После непродолжительных двусторонних переговоров Киев передал задержанных Анкаре.

Передача членов Движения Гюлена происходила под контролем Главного управления полиции по борьбе с организованной преступностью Украины.

Фидан и Гюре были доставлены в прокуратуру Турции и сейчас их допрашивают.

Гюленизм – общественное движение, в основу которого заложены идеи турецкого писателя Фетхуллаха Гюллена о пацифизме, гуманизме, межконфессиональном диалоге, развитии образования.

Турецкие власти объявили организацию террористической после военного переворота 15 июля 2016 года. Тогда был убит 251 человек и свыше двух тысяч получили различные ранения.

С 2016 года турецкие спецслужбы выслеживают членов FETO (Fethullah Terroristic Organisation) по всему миру.

Летом 2020 года действия Турции за рубежом привлекли внимание ООН. Было инициировано расследование из-за факта массовых похищений турецких оппозиционеров по всему миру.