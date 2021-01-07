Стоимость нефти взлетела после объявления властей Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 7 января. Власти Саудовской Аравии объявили о планах резкого сокращения объемов добычи нефти. Как сообщают нефтяные трейдеры, котировки тут же взлетели.

Саудовская Аравия с февраля сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в день. С таким заявлением выступил официальный Эр-Рияд.

«Это решение было принято с целью поддержки нашей экономики, экономики наших друзей и коллег, стран ОПЕК плюс, а также для улучшений отрасли в целом», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман.

Свою добычу Саудовская Аравия сократит в одностороннем порядке. Накануне прошел саммит стран ОПЕК+, в ходе которого была достигнута договоренность о сохранении прежних объемов добычи нефти из-за прогнозирующегося роста мировой экономики в 2021 году на 4,4%. Официальный Эр-Рияд участвовал в принятии коллективного решения, поэтому слова Абдулазиза бин Салмана оказались неожиданным.

Объявление о сокращении добычи саудитами тут же вызвало небольшой переполох на сырьевом рынке. Цены на нефть тут же взлетели. 5 января Brent торговался по цене 50,64 доллара за баррель. В настоящий момент стоимость этой марки выросла до 54,48 — 54,88 долларов.