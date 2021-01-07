Телеведущий Дмитрий Шепелев купил квартиру в Москве за 30 млн рублей

Москва, 7 января. Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев купил квартиру, стоимость которой намного выше его годового дохода. Недвижимость звезда экранов приобрел в самом сердце Москвы. Об этом пишет Kp.ru.

37-летний телеведущий на этих новогодних каникулах занимается приятными хлопотами, он вместе с семьей перебирается в новую квартиру в самом центре столицы. Дмитрий Шепелев вместе с возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой очень долго подыскивали новое жилье.

Сейчас звезда работает на канале ТНТ, где ведет программу для родителей и их детей под названием «Ты как я». Как пишет пресса, зарплата Шепелева составляет порядка 30 миллионов рублей в год. Кроме того, у Дмитрия есть неплохие доходы от рекламы.

В новой квартире телеведущего места очень много: есть и библиотека, и камин. А из окон можно увидеть «Москву-Сити».

Шепелев после смерти певицы Жанны Фриске занимается воспитанием сына Платона совместно с новой возлюбленной. Телеведущий придерживается установки, что людям публичных профессий не стоит втягивать в мир шоу-бизнеса маленьких детей. Именно поэтому Дмитрий редко публикует в соцсетях фотографии своего наследника.

Однако в этот раз бывший гражданский муж Фриске решил показать своей аудитории талант Платона, о котором раньше никто не знал.