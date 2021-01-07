«Это стоит увидеть»: Рудковская поделилась впечатлениями о фильме Димы Билана

Фильм певца Димы Билана «Планета Билан» стоит посмотреть не только фанатам артиста, но и его критикам. Об этом в интервью ФАН рассказала российский продюсер и сценарист Яна Рудковская.

Певец Дима Билан стал единственным в истории победителем «Евровидения» от России. Также он является 17-кратным обладателем премии Муз-ТВ. Его песни занимают первые строчки музыкальных чартов, а в 2019 году артист выступил с первым живым фантастическим шоу под названием «Планета Билан».

В кинотеатрах будет показано живое шоу, которое состоялось в феврале 2019 года в Москве в зале «ВТБ Арена» — еще до пандемии коронавирусной инфекции. Музыкант подготовил программу мирового уровня со спецэффектами и неожиданными световыми решениями. Перед зрителями раскинется огромная сцена-космолет, на котором главный герой путешествует по своей Вселенной. Но самое главное — это два часа живого голоса и лучших песен Димы Билана в сопровождении музыкантов и танцоров.

Несмотря на то, что примера состоялась 7 января 2021 года, фильм уже успели посмотреть известные россияне. Так, продюсер и сценарист Яна Рудковская в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей поделилась впечатлениями о фильме «Планета Билан». По ее словам, зрители обязательно хорошо оценят ленту Димы Билана, поскольку в ней «много интересного».

«Мне кажется, что вообще интересна идея посмотреть фильм, который очень качественно сделан на основе очень невероятно энергетического концерта. Это стоит увидеть, потому что те, кто любит творчество Димы, обязательно это оценят. И даже те, кто не любят, посмотрят на него с другой стороны. Больше добавить нечего. Хвалить не люблю. Считаю, что нужно лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я не хочу раскрывать никаких секретов. Но все же скажу, что в фильме очень много интересного», — рассказала Яна Рудковская.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что экстрасенс Алина Вердиш поделилась шокирующими подробностями об интимной жизни знаменитостей, которые она узнала от телеведущего Сергея Сафронова. Она, в частности, рассказала о сексуальной ориентации Димы Билана, Сергея Лазарева и Александра Реввы.