Эксперты объяснили, почему в Азовском море продолжает исчезать рыба

Керчь, 7 января. Азовское море, по заверению экспертов, не самое загрязненное. Его вода мутная, поэтому кажется грязнее, чем в других морях, например Черном или Средиземном. Об этом ФАН рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), опираясь на исследования ученых. Они доказали, что содержание токсинов и радионуклидов в азовской рыбе не превышает нормативных значений. Однако самой рыбы становится все меньше. За последние пять лет выловы сократились в разы.

С 2015 года запасы тарани снизились с 8400 до 2000 тонн. Хамсу перестали ловить тралами и кошельками ― нет смысла, ее очень мало. По сведениям «Керченской рыбопромышленной компании» (КРК), уловы бычка снизились с 400 до 90 тонн.

«Для бычка самая большая проблема — это осолонение. Из-за этого икра всплывает, мальков рождается мало», — говорит ФАН директор КРК Максим Резниченко.

Об осолонении Азовского моря экологи сообщали не раз. Среднегодовые значения солености самого маленького в мире моря возросли с неполных 10% в 2006 году почти до 14% в 2019-м. По данным съемки 2020 года, большую часть Азовского моря занимают воды с соленостью более 15%. Основной причиной роста называют продолжающийся период маловодных лет на водосборном бассейне рек Дон и Кубань.

В Азовском море теперь обитает очень много медуз, и это тоже является одним из факторов снижения объемов рыбной ловли.

«Выедая значительную часть зоопланктона, они не позволяют нормально питаться личинкам хамсы и тюльки, а также нагуливаться взрослым особям. Поскольку медузы являются активным конкурентом молоди промысловых рыб, поднимается вопрос о массовом вылове желетелых», ― сказали ФАН во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Общий вылов рыбы в Азовском море сократился на 28,6% ― до 10,3 тыс. тонн. В связи с этим введен запрет на вылов судака в Азовском море, нижнем Дону, кубанских лиманах, нижнем течении Кубани. Также запрещено любительское рыболовство тарани и рыбца в нерестовый весенний период.

Ранее в комментарии ФАН кандидат биологических наук Анатолий Беляков рассказал о вине Украины в загрязнении Азовского моря.