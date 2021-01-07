Отсутствие свидетельств о рождении мешало оформить детские выплаты в Дагестане

Махачкала, 7 января. При оформлении выплат на детей от трех до семи лет родители в Дагестане столкнулись с проблемами, которые были вызваны неправильно оформленными документами. У части из них даже отсутствовали свидетельства о рождении, рассказала ФАН уполномоченный при главе республики по правам ребенка Марина Ежова.

По словам омбудсмена, к ней поступало множество обращений от родителей, которые жаловались на то, что не могут подать соответствующие заявления на портале госуслуг. Однако в ходе разбирательств выяснялось, что часто сами родители допускали ошибки при оформлении документов.

«Ущемление прав детей происходит больше в механизированном пространстве, когда родитель неправильно заполнил заявление, не смог зарегистрироваться в какой-то системе, документы оказались не в порядке, допустил опечатки. Таких случаев, на самом деле, очень много, а сотрудники профильных учреждений с таким валом обращений не всегда могут оперативно справиться. Объективные трудности в этом плане возникают, и по тем же выплатам на детей от трех до семи лет мы получили очень много обращений», — объяснила Ежова.

Она рассказала, что часто с ошибками в систему вводятся банковские реквизиты, что делает невозможным обработку заявления. Больше всего уполномоченного удивило отсутствие основополагающих документов на детей, в первую очередь, свидетельства о рождении.

«Мы начинаем разбираться, и практически всегда всплывает технический недочет – отсутствует СНИЛС, неверно введены сведения о родителях или другие данные, которые система не читает и, соответственно, не принимает. Как выяснилось, у многих детей нет даже свидетельств о рождении», — отметила омбудсмен.

По словам Ежовой, родители не получают некоторые документы, объясняя это тем, что до школы они не пригодятся. Однако, когда в них возникла острая необходимость, начались проблемы.

«Многие родители так и сидят до школы, говоря, что сейчас свидетельство о рождении пока не нужно. Когда оно стало нужно, все в панике ринулись их получать, а в связи с карантинными ограничениями многие учреждения не работали на прямой доступ граждан», — пояснила она.

Собеседница ФАН подчеркнула, что все проблемы были решены, но родителям это стоило определенных сил и времени. Они могли бы оформить заявления гораздо быстрее, если бы вовремя получали необходимые документы.

«Необходимо быть внимательнее. С документами нужно быть очень аккуратными, держать их в порядке», — посоветовала Ежова.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет были введены указом президента России Владимира Путина в 2020 году. Размер пособия составляет половину от прожиточного минимума ребенка в том или ином регионе. В Дагестане, по данным регионального Минтруда, этот минимум равен 10 043 рублям, соответственно, размер выплаты составляет 5 059,5 рубля на каждого ребенка.

Ранее ФАН сообщал, что в муниципалитеты республики поступили дополнительные 7,5 миллиардов рублей на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Средства были выделены как из федерального, так и из регионального резервных фондов.