Шеф-повар Константин Ивлев объяснил, почему выбрасывает еду

Москва, 7 января. Российский шеф-повар, ресторатор и ведущий программы «Битва шефов» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев ответил хейтерам, которые раскритиковали его за один из странных поступков в эфире, пишет «Собеседник».

На Ивлева обрушилась волна возмущения и недовольства после того, как телеведущий стал выбрасывать еду в эфире программы. Многие телезрители напомнили, что сейчас непростые времена на фоне пандемии коронавирусной инфекции, поэтому подобное поведение является просто-напросто недопустимым. Шеф-повар ответил всем недовольным и объяснил, как относится к инциденту, случившемуся в эфире его программы.

«Скажу откровенно, что не переживаю по поводу того, что выбрасываю еду. Понятно, что есть божий завет, понятно, что дети Анголы голодают. Но я нахожусь в своей профессии, и в ней не считается человеческим или профессиональным преступлением выбрасывание некачественного продукта», — откровенно рассказал Константин Ивлев.

Новогодние праздники телеведущий и его 28-летняя невеста решили провести на Мальдивах. На острова вместе с ними полетели друзья, а также дети шеф-повара от первого брака — шестилетняя Маруся и 22-летний Матвей. Рождество Ивлев и его близкие отмечали в ресторане при отеле. Шеф-повар заведения решил порадовать гостей и предложил к их столу квашеную капусту, соленые огурцы и винегрет.