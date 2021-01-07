Супермодель Наталья Водянова в свитере с медвежатами поздравила фанатов с Рождеством

Москва, 7 января. Известная на весь мир супермодель Наталья Водянова на своем примере показала, какие рождественские свитеры в моде этой зимой. Свежий симок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте, поздравив соотечественников со светлым праздником Рождества Христова.

38-летняя модель в преддверии Нового года решила отправиться со своими старшими детьми в настоящее путешествие на север. Звезда подиумов участвует в документальном проекте под названием «Русские каникулы», в рамках которого она знакомит семейство со своей родиной. Путешествие началось с севера России: Водянова с детьми уже побывала в Мурманской области и Карелии. Далее Наталья продолжила свой путь по железной дороге на настоящем паровозе.

Семейство воссоединилось в Новый год. Семья отпраздновала праздник дома. Напомним, недавно французский предприниматель Антуан Арно стал законным супругом Водяновой.

В канун Рождества Наталья поздравила подписчиков со светлым праздником. Звезда примерила два вязаных свитера с медвежатами.

«Сезон рождественских свитеров заканчивается, но еще не скоро. Счастливого православного Рождества всем тем, кто празднует его сегодня вечером! Какой из этих великолепных свитеров ты бы надела?» — поинтересовалась Водянова.

Наталья показала на фото культовые свитеры Ralph Lauren с медведями. Поклонники пришли в восторг от свежих снимков, хотя и успели поспорить по поводу того, какой же свитер лучше — черный или молочный.

«С Рождеством Христовым! Добра, любви и счастья вашему уютному дому», — ответила взаимностью одна из поклонниц модели. «С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи», — написала вторая фанатка Водяновой.

Ранее Наталья Водянова показала на собственном примере, как нужно сочетать свитер, юбку и брюки. Этот стильный образ идеально подошел бы для суровой зимы в России.