Политолог: Трампа посадят в тюрьму, а его дочь возглавит сопротивление в США

После того, как Джо Байден официально вступит в должность президента в США, республиканец Дональд Трамп будет арестован и на свободу уже не выйдет. С таким заявлением выступил украинский политолог и экономист Андрей Головачев.

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа устроили столкновения с полицией возле здания Капитолия, после чего прорвались через заграждения и оказались сперва у стен, а затем и внутри здания. Конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором должны были быть утверждены итоги выборов нового президента. И в срочном порядке эвакуировали из Капитолия. Спустя некоторое время правоохранители вытеснили протестующих из здания.

Кроме того, во время стрельбы погибла ветеран Военно-воздушных сил США Эшли Бэбитт. Как заявил украинский политолог Андрей Головачев, американка стала первой жертвой начавшейся «гражданской войны» в Америке.

«Эшли Бэббит была застрелена во время штурма Капитолия. Таким образом она стала первой жертвой начавшейся гражданской войны в США. Эшли прослужила 14 лет в ВМС США. Вчерашний день окончательно подвел черту под демократией в США. Ее больше нет, она растоптана и выброшена на свалку. Американцы более не способны проводить выборы так, чтобы общество согласилось с их результатами», — сказал специалист.

Андрей Головачев считает, что теперь у Америки есть два базовых сценария дальнейшей развития ситуации — либо быстрый распад, либо диктатура. По его словам, второй вариант сможет только отсрочить развал государства на несколько избирательных циклов.

«Левая диктатура сможет лишь отсрочить распад страны на 2–3 избирательных цикла, но приведет к тому что развал будет болен кровавым», — уверяет эксперт.

Также украинский политолог рассказал, что действующий президент Америки Дональд Трамп проиграл политическую гонку, потому что против него объединился весь истеблишмент не только в США, но и во всем западном мире. Головачев считает, что американского лидера предали Верховный суд, который отказался рассматривать иски 17 штатов, лидер республиканского большинства в палате представителей Митч Макконнелл, вице-президент Майк Пенс и Пентагон.

После того, как Джо Байден официально вступит в должность президента в США, республиканца Дональд Трамп будет арестован и на свободу уже не выйдет, заявил Андрей Головачев. Эксперт отметил, что сопротивление возглавит одна из дочерей действующего американского лидера.

«Сейчас шансов у Трампа уже нет, а поднимать народ на восстание он не готов, так как понимает, что будет немедленно уничтожен физически. Его судьба незавидна. После официального вступления Байдена в должность в США начнется реакция. Я допускаю, что Трамп будет арестован и на свободу уже не выйдет. Место Трампа займет его дочь, которая, скорее всего, станет лидером новой партии», — сказал украинский политолог.

Помимо всего прочего, Андрей Головачев сообщил, как события в Соединенных Штатах отразятся на Украине. По его словам, страна будет вынуждена отказаться от проевропейского курса, поскольку значительно вырастут пророссийские настроения.

«На Украине резко пойдут на спад проевропейские и прозападные настроения. Начнут возрастать пророссийские. Майдан будет окончательно десакрализирован. Наступит эпоха деморализации и уныния, причиной которой станет неспособность украинской элиты предложить позитивную стратегию и осознание обществом отсутствия перспектив», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что вице-президент некоммерческой организации «Евразийский центр» Эрл Расмуссен не исключил появления новых партий в США на волне политического кризиса в стране. По его мнению, попытки объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу приведут к еще большей дестабилизации ситуации в Америке.