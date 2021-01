Протестующие в США штурмом взяли Капитолий

Все началось с того, что президент США Дональд Трамп, убежденный в том, что победа его противника-демократа Джозефа Байдена сфальсифицирована, 4 декабря на выступлении в штате Джорджия заявил, что не будет отдавать власть и намерен «изо всех сил сражаться» за Белый дом. Он также напомнил о митинге Save America March («Марш спасения Америки»), который был намерен лично провести 6 января в Вашингтоне, округ Колумбия.

В назначенный день примерно в 12:00 (20:00 по Москве) Трамп вышел на трибуну. Речь он начал с бичевания средств массовой информации, обвиняя их в распространении фейков и нежелании рассказать о том, сколько человек собрались на акцию. Народу в Вашингтоне собралось действительно много, митингующие скандировали лозунги: «Трамп!», «США!», «Остановим мошенничество!»

We are at the Save America March. The line is 3 miles long.



People are ready to FIGHT for President Trump! #StopTheSteal pic.twitter.com/cIv6vzbHzT — Jenny Beth Martin (@jennybethm) January 6, 2021

В середине речи Трамп напомнил, что некоторые республиканцы 6 января планируют в ходе заседания в Конгрессе возразить против окончательного утверждения победы избранного президента США Джо Байдена. Трамп заверил, что спустится со сцены и вместе с протестующими пойдет к зданию Конгресса для того, чтобы поддержать сенаторов-республиканцев. Слова он, однако, не сдержал — окончив выступление, он сел в свой лимузин и уехал. Протестующие тем временем, вдохновившись словами американского лидера, решили перейти от лозунгов к действиям.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о том, как сторонники Дональда Трампа навсегда вписали себя и 6 января в историю Соединенных Штатов Америки.

Митингующие прорывают ограждения

Через полчаса после окончания митинга участники марша подошли вплотную к зданию Конгресса. До определенного момента акция продолжала быть мирной — но группа лиц, одетая в черные куртки, начала раскачивать ограждения, расставленные перед Капитолием, и требовать от полиции пропустить их в здание. Сотрудники правоохранительных органов применили перцовые баллончики, однако активистам удалось снести часть препятствий и прорваться за оцепление. С другой стороны Капитолия правоохранители сами открыли путь людям, вызвав в рядах собравшихся восторг по поводу того, что «полиция перешла на сторону народа».

The police on Capitol Hill opened the gates. Yep pic.twitter.com/zBKvXKO7hy — Taylor Twellman (@TaylorTwellman) January 6, 2021

Часть митингующих решили не штурмовать здание Конгресса, а построить сооружения для «казни коррумпированных политиков»: всего за несколько минут на площади перед Капитолием появилась виселица и огромный деревянный крест.

"They just put up a cross in front of the capitol building" -- via https://t.co/I2SLX10i1h pic.twitter.com/o5Ugu8WROM — crabcrawler (@crabcrawler1) January 6, 2021

Protestors have literally built a gallows at Capitol Hill. pic.twitter.com/aYEvmWrDU2 — Islandbear (@willienic) January 6, 2021

Пока толпа окружала Конгресс, охрана здания начала постепенную эвакуацию политиков, в том числе вице-президента Майкла Пенса, которого Трамп в Twitter обвинил в «отказе действовать на благо своей страны». Отдельные конгрессмены писали панические твиты. Член палаты представителей США Хейли Стивенс заявила, что закрылась в собственном офисе.

I’m sheltering in place in my office. The building next door has been evacuated. I can’t believe I have to write this. — Rep. Haley Stevens (@RepHaleyStevens) January 6, 2021

Через некоторое время, несмотря на активное противодействие полиции, протестующим удалось открыть двери здания и проникнуть внутрь. Пока длился первый этап штурма, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа, к Капитолию начали прибывать новые наряды правоохранительных органов.

BREAKING: The Mayor of Washington DC has declared a citywide curfew starting at 6pm — The Spectator Index (@spectatorindex) January 6, 2021

Первая кровь

Из-за быстрого развития событий и стихийного напора протестующих некоторые конгрессмены так и не успели эвакуироваться. При содействии капитолийской охраны они забаррикадировались в Зале заседаний, о чем написала в Twitter член палаты представителей Лорен Буберт.

We were locked in the House Chambers. — Lauren Boebert (@laurenboebert) January 6, 2021

Другие пустующие помещения быстро заполнились сторонниками Трампа, которые немедленно принялись фотографироваться, выносить имущество и искать личные вещи американских политиков.

Некоему блогеру удалось проникнуть в кабинет Натаниэля Холмса, замдиректора по планированию офиса спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. На его незаблокированном компьютере была открыта электронная почта с письмами, сообщающими о «русских хакерах», папка под названием «Услуги парикмахера», а также предупреждение о штурме Капитолия. Кроме того, весь Twitter смог увидеть нумерацию капитолийской IP-телефонии.

Pelosi’s schedulers have a whole section dedicated for her hair appointments pic.twitter.com/Q4rOOhCbUs — Kyle Kashuv (@KyleKashuv) January 6, 2021

Пытаясь полностью захватить здание, протестующие попытались прорваться в забаррикадированные залы, где оставались конгрессмены и сотрудники охраны. В ход пошли тяжелые предметы, и чтобы защитить политиков, охранники применили огнестрельное оружие. В результате стрельбы была смертельно ранена находившаяся в здании девушка.

JUST IN: Woman shot during chaotic protests in US Capitol has died https://t.co/T5eZQT3c0i pic.twitter.com/rbqF7zkJPU — New York Post (@nypost) January 6, 2021

Кроме того, ряд СМИ сообщили о заложенной в Капитолии бомбе. Действия сотрудников Национальной гвардии США, которые прибыли на место и обезвредили самодельное взрывное устройство, позволили обойтись без дополнительных жертв.

“The device that was found at the R.N.C. was a pipe bomb that was successfully destroyed by a bomb squad” https://t.co/nfxbl2cuJF — John Harwood (@JohnJHarwood) January 6, 2021

Политики бьют тревогу

Ситуация в столице Соединенных Штатов накалилась до предела, поэтому Дональд Трамп принял решение записать видеообращение с призывом остановить беспорядки и вернуться к мирному протесту. Такой шаг президента предсказуем: молчание американского лидера могло быть воспринято как поддержка действий протестующих.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Тем не менее в своей речи Трамп не забыл не упомянуть, что «выборы были украдены представителями Демократической партии США». Плохо скрываемый восторг выдала и Иванка Трамп, которая в Twitter сначала назвала зачинщиков беспорядка «американскими патриотами», а затем поспешно удалила публикацию.

Ivanka Trump addressed the rioters as "American Patriots" in a tweet, then deleted it https://t.co/bhMJ92RuKZ pic.twitter.com/ENPYz6UBR5 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 6, 2021

Вице-президент Майкл Пенс в свою очередь отдал приказ на развертывание у Капитолия подразделений Национальной гвардии США. Он также сделал публичное заявление:

«Насилие и разрушения, происходящие в Капитолии США, должны прекратиться, и прекратиться сейчас же. Любой, кто замешан в этом, должен уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание. Мирный протест — право каждого американца, но с нападением на наш Капитолий нельзя мириться, и виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона».

Кроме того, подписчики Пенса отметили, что второе лицо государства демонстративно отписался от Трампа в Twitter и поставил себе на заставку новую фотографию. Изначально предположили, что Пенс поддержал своих политических противников – Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Однако позже оказалось, что вице-президент поставил свою собственную фотографию.

Не обошлось и без обращения Джо Байдена, неуверенно и испуганно промямлившего свою речь:

«Я требую от этой толпы, чтобы она прекратила свои действия и отступила. Я подчеркиваю — слова президента важны, кем бы он ни был. Я призываю президента Трампа, чтобы он выступил на национальном телевидении и выполнил свой долг»

Через некоторое время в Twitter посыпались гневные заявления американских политиков, которые требовали привлечь Дональда Трампа к ответственности за беспорядки. Конгрессмен-демократ Тед Лью призвал Майка Пенса отстранить президента Дональда Трампа от должности, сославшись на 25-ю поправку к Конституции США.

Now is the time for @VP @Mike_Pence to start the 25th Amendment process. https://t.co/GQ0NXhyAK9 — Ted Lieu (@tedlieu) January 6, 2021

Конгрессвумен сомалийского происхождения и член Демократической партии Ильхан Омар написала в Twitter:

«Я готовлю статьи импичмента. Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и смещен с должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться в администрации, от этого зависит сохранение нашей республики, и мы должны сдержать нашу клятву»

Средства массовой информации тоже подливали масла в огонь, заявляя о необходимости объявить импичмент 45-му президенту США.

Конец спектакля

Захватив здание Конгресса, протестующие ничего, по сути, не предприняли, чтобы его удержать. Не было возведено ни одной баррикады, не заблокировано ни одной двери. Раскрашенные активисты бегали по помещениям, снимали видео и били окна. Толпа вокруг Капитолия праздно шаталась в безделье, ожидая дальнейшего развития событий. Некоторая часть протестующих, по-видимому, почувствовав скорый конец беспорядков, добровольно покинула площадь. Кроме того, у протеста не оказалось лидера. Все республиканские политики, включая Дональда Трампа, так громко грозившие своим противникам, отказались брать на себя ответственность за штурм Капитолия.

К 17:30 (1:30 7 января по Москве) в результате скоординированных действий сотрудников американских правоохранительных органов и Национальной гвардии США здание и площадь перед Капитолием были полностью очищены от активистов. Конгресс принял решение возобновить работу.

National Guard deployed after Trump supporters storm U.S. Capitol pic.twitter.com/UOlFVWwnKZ — Reuters (@Reuters) January 7, 2021

И хотя в 12 штатах сторонники Трампа, воодушевленные событиями в Вашингтоне, тоже собрались перед местными правительственными зданиями, ни одного серьезного штурма предпринято не было.

Capitol buildings in at least 12 states — including Michigan and Colorado — shut down or increased security amid pro-Trump riots at the U.S. Capitol, per @nbcnews.



Rioters forced an evacuation of the state Capitol in Georgia, where Dem. Jon Ossoff recently claimed victory. pic.twitter.com/ImDsQVP6UD — AJ+ (@ajplus) January 6, 2021

Подводя итоги, можно сказать, что еще один крупный и теперь уже исторический митинг в Соединенных Штатах завершился моральной победой протестующих. Дональду Трампу, которого после всех беспорядков, скорее всего, отправят в отставку раньше срока, все-таки удалось показать своим противникам, что за ним стоит реальная сила, способная на решительные и радикальные действия.

Для политических оппонентов действующей администрации этот факт может означать только одно: вероятно, что до запланированной на 20 января инаугурации Джо Байдена, им еще не раз придется прибегнуть к услугам полиции и Национальной гвардии.