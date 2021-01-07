Ордуханян рассказал, почему протесты в США опасны для всего мира

Американские власти предпримут все необходимые усилия, чтобы внутренний конфликт был разрешен за счет других стран мира. Об этом в интервью ФАН рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

6 января протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. В это время Сенат США и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Сам американский лидер призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих, а демократы из Палаты представителей призвали вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции для отстранения Трампа от власти.

Глава полиции Вашингтона Роберт Конти рассказал, что в ходе протестов погибли четыре человека. Он подтвердил смерть женщины от огнестрельного ранения в здании Капитолия. По его словам, с ними «произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти». Американским СМИ удалось выяснить, что одной из жертв является женщина по имени Эшли Бэбитт. Она была ветераном ВВС США, где служила 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности. Ее супруг уточнил, что скончавшаяся была сторонницей президента Дональда Трампа.

«По меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций», — уточнил глава полиции Вашингтона Роберт Конти.

Для всех тех, кто так же как и я не в курсе, что происходит у светоча мировой демократии США:



В США становится всё интереснее!



• Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса и продолжают продвижение по нему;

• Власти Вашингтона объявили комендантский час в связи с pic.twitter.com/kmjEgX1MFC — Отец Русской ???????? Демократии (@Home_cat_Barsik) January 7, 2021

В свою очередь Федеральное агентство новостей связалось с американистом Рафаэлем Ордуханяном с просьбой оценить ситуацию, происходящую в Соединенных Штатах. По его словам, всем странам мира необходимо быть предельно аккуратными, поскольку Америка захочет решить свои внутренние проблемы за счет других государств.

«Сегодня Америка — огромный умирающий кит, который даже одним фактом своей политической смерти и исходящим от него амбре может навредить всем нам. Сейчас мы видим колоссальный кризис в стране, которая на 85% контролирует информационное и финансовое пространство мира. За последние 20 лет усилиями Китая и России нам удалось отодвинуть США в экономическом и военном планах. Кроме того, РФ создала такое вооружение, которого нет нигде в мире. Но финансы и информация остались под контролем Америки. Казалось бы, что могут сделать США? Вашингтон будет выносить решение своих внутренних проблем за периметр страны», — считает собеседник ФАН.

Также эксперт заявил о том, что Соединенные Штаты будут вести борьбу за стабильность внутри своего государства до последней капли украинской, белорусской, армянской, азербайджанской, египетской, сирийской и немецкой крови.

«Я говорил об этом тысячу раз: поймите, Америка не будет решать свои проблемы внутри государства. Она превратит гражданскую войну в мировую. Ничего не напоминает? Например, теорию перманентной революции Троцкого? США будут решать свои проблемы за счет других стран. Что это за государства? Здесь можно назвать Кыргызстан, Украину, Армению, Нагорный Карабах, Грузию, Венгрию, Белоруссию, Германию (история с «Северным потоком — 2». — Прим. ФАН) и страны Ближнего Востока. Поэтому мы должны быть бдительны. Этот колокол будет звонить по всем нам, если не будет уничтожено превосходство США в информационном и финансовом поле. События, которые происходят в Америке, не ограничатся этой страной. Американцы выносят свои проблемы ювелирно. У них сотни НКО и представителей в разных государствах мира. Как это цинично ни звучит, но США будут вести борьбу за стабильность внутри своего государства до последней капли украинской, белорусской, армянской, азербайджанской, египетской, сирийской и немецкой крови», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что действующий лидер США Дональд Трамп не признает поражение на прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборах. Кроме того, он по-прежнему считает себя их победителем.