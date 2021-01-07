Орбакайте порадовала фанатов рождественским снимком с мужем и дочкой

Майами, 7 января. Российская певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников свежей рождественской фотографией, на которой она запечатлена вместе с супругом и дочкой. Семья решила встретить Новый год в Майами. Из жарких стран звездное семейство шлет своим преданным фанатам теплые поздравления с праздниками.

«С Рождеством! Новогодние праздники продолжаются! Мы желаем вам счастья и здоровья», — пожелала Кристина своим подписчикам в Instagram.

На снимке Орбакайте запечатлена на фоне новогодней елки в асимметричном платье с жемчужным блеском. Ее восьмилетняя дочь Клава нарядилась в одном стиле с мамой — на ней было белое платье с блестками и джинсовка. Рядом стоит и отец семейства, который также решил выбрать костюм в светлых тонах — под стать нарядам прекрасных дам.

Поклонники с трепетом отреагировали на публикацию исполнительницы и ответили на поздравления взаимностью.

«Счастливого Рождества! Красивые и счастливые!» — написал один из подписчиков Кристины. «Тепла, уюта, здоровья и творческих успехов, с Рождеством!» — пожелал второй. «Клавочка у вас уже большая выросла!» — заметила третья фанатка.

Орбакайте в преддверии Нового года обратилась к фанатам и рассказала, чего ждет от 2021-го. Артистка предстала в публикации Instagram в необычном образе. Кристина облачилась в белоснежный наряд с перьями, кружевами и жемчужинами, а визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глаза.