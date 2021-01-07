Москва, 7 января. Старший сын продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко отметил восьмилетие. Саша, более известный как Гном Гномыч, в сентябре прошлого года пошел в первый класс. Отец юного спортсмена опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий в честь его дня рождения.

Судя по обнародованным фотографиям, сын Рудковской и Плющенко отпраздновал восьмилетие в гостиной на коне — Гном Гномыч в костюме Щелкунчика забрался на игрушечного коня на фоне новогодней елки.

«С днем рождения, чемпион! Сане восемь лет! Happy birthday, Alex», — написал Евгений Плющенко под серией снимков.

У Саши плотное расписание, он занимается профессиональным фигурным катанием под руководством своего звездного отца, а также участвует в постановке ледового шоу, организаторами которого являются папа и мама. Но юноша все-таки умеет отдыхать и часто снимает забавные видео, а затем публикует в своих соцсетях.

Тысячи преданных фанатов присоединились к поздравлениям и пожелали Гном Гномычу всего самого хорошего и успехов в спортивной карьере.

«С днем рождения Александра! Крепкого здоровья прекрасному и талантливому чемпиону! Много радостей и успехов в учебе и в спорте!» — написала одна из поклонниц. «Умничка, труженик! С днем рождения, будущий чемпион! Видно, что Санечке нравится кататься!» — добавила вторая. «Прекрасный парень! Сильный и артистичный!» — с восхищением отметила третья.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко в прошлом году стали родителями во второй раз, пара прибегла к услугам суррогатной матери. Недавно продюсер показала трогательную запись, на которой запечатлены ее супруг и старший сын Саша. Юный спортсмен с удовольствием проводит время с младшим братом.

В ноябре прошлого года стало известно, что Гном Гномыч сыграл первую роль в кино. Саше Плющенко помогла протекция со стороны телеведущей Тины Канделаки.