Захарова остроумно отреагировала на беспорядки в США репостом профессора

Москва, 7 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в Facebook постом экс-главреда московского бюро CNN Джилл Догерти о том, что США теперь не образец демократии.

Долгие годы работавшая в России, а ныне профессор, преподаватель в вашингтонском Kennan Institute и Georgetown University Догерти на своей странице в Facebook написала, что США более не могут заявлять миру о том, что являются образцом демократии.

Беспорядки у Капитолия начались в среду, 6 января. Собравшиеся в Вашингтоне в поддержку действующего главы Белого дома Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США. Они прервали заседание, которое должно было утвердить голоса выборщиков за Джо Байдена.

Согласно последним данным, в результате столкновений с полицией пострадали по меньшей мере пятеро человек. Одна пострадавшая погибла. В Вашингтоне был объявлен комендантский час. Трамп и избранный президент США Джо Байден призвали манифестантов к миру.

Задержаны 52 человека, сообщает полиция округа Колумбия. Большинство из них являются нарушителями комендантского часа.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что Трамп в минутном ролике обратился к участникам протестов. Он заявил, что они должны разойтись по домам. При этом он назвал прошедшие в стране выборы он назвал сфальсифицированными.