Муж убитой при штурме Капитолия женщины рассказал о ее службе в ВВС США

Вашингтон, 7 января. Погибшая во время беспорядков в Вашингтоне женщина ранее служила в американской армии. Об этом журналистам рассказал ее муж.

Протестующая была ранена в грудь из огнестрельного оружия. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

Убитая была ветераном из Сан-Диего. В ВВС США женщина служила 14 лет. Муж погибшей заявил, что его супруга была большой сторонницей главы Белого дома Дональда Трампа.

Акция протеста прошла у здания конгресса в Вашингтоне 6 января. Протестующие взяли штурмом Капитолий и ворвались внутрь. Полиция пыталась разогнать демонстрантов с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Глава полиции Вашингтона ранее назвал число погибших во время штурма Капитолия. Скончались, по его словам, четыре человека.