Масштабный снос временных объектов нестационарной торговли проходит в Томске

Томск, 7 января. Администрация Кировского района в 2020 году инициировала снос 143 временных объектов нестационарной торговли, а также 136 гаражей и сараев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении отмечается, что сотрудники отделов потребительского рынка и контроля застройки и землепользования районных администраций за последние шесть лет выдали предписание на снос около 500 незаконных построек.

По информации ФАН, причиной сноса объектов помимо отсутствия разрешительных документов и задолженностей по арендной плате за землю, стал факт незаконного подключения к электросети.

Недавно ФАН сообщал, что памятник архитектуры федерального значения — склады купца Горохова в Томске — выставили на продажу. Согласно конкурсной документации, внешний облик объекта и планировка должны остаться неизменными.