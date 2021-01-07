Люди оказались под завалом из-за обрушения льда на Вилючинском водопаде

Петропавловск-Камчатский, 7 января. Четыре человека находятся под завалом в результате обрушения льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Обрушение произошло в 14:20 по местному времени. В район происшествия был отправлен вертолет МИ-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся спасатели.

Один человек из-за обрушения льда, по словам источника Федерального агентства новостей, погиб. Есть сведения об одном пострадавшем.

Пять горняков ранее оказались под завалами на Камчатке после обрушения шахт Асачинского золоторудного месторождения. Причины происшествия устанавливают сотрудники регионального СУ СК РФ.