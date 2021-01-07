Четыре человека скончались во время протестов у стен Капитолия в Вашингтоне

Вашингтон, 7 января. Четыре человека погибли в ходе сегодняшних протестов у здания Конгресса США в Вашингтоне. Об этом рассказал глава местной полиции.

Ранее стало известно, что получившая тяжелое ранение при штурме Капитолия девушка скончалась в больнице, о чем сообщали местные СМИ. О состоянии других пострадавших информации тогда не поступало. Накануне сообщалось, что власти Вашингтона расследуют информацию о ранении девушки в здании Капитолия.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что огнестрельное ранение в область груди получил один из протестующих в здании Конгресса США. Позже выяснилось, что женщина находится в критическом состоянии.