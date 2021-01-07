Министр ВМС США анонсировал регулярное патрулирование в российской Арктике

Вашингтон, 7 января. Американские корабли будут проводить регулярное патрулирование у берегов РФ в Арктике. Об этом заявил министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт.

Вашингтон, как отметил Брейтуэйт, намерен «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере». В связи с этим американцам придется в ближайшие годы действовать более настойчиво.

Министра спросили, собираются ли Соединенные Штаты проводить «операции по обеспечению свободы навигации» в российской Арктике. Отвечая на это, Брейтуэйт описал ситуацию в Южно-Китайском море, где Китай имеет разногласия по морским границам с рядом стран региона.

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», – подчеркнул министр.

Подводные лодки, по мнению Брейтуэйта, являются главным преимуществом США в регионе. Собственный ледокольный флот в отличие от России у американцев отсутствует. Вашингтон в связи с этим может арендовать ледоколы у союзников, пока не построит свои.

О наращивании присутствия американских боевых кораблей в Арктике неоднократно говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Для обеспечения своих национальных интересов в регионе, а также для укрепления обороноспособности Россия активно развивает Северный флот.

В нынешнем году корабли Северного флота проведут ряд различных тактических учений в Арктике. К маневрам будут привлекаться подразделения на островах.