Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцины от коронавируса

Киев, 7 января. Минздрав Украины отстранил госкомпанию «Медицинские закупки Украины» от закупок вакцин от коронавируса из-за действий ее руководства, заявил глава ведомства Максим Степанов.

Техническую функцию по закупке вакцин будет исполнять другая компания, заявил он. Министр обвинил генерального директора государственного предприятия Арсена Жумадилова в дискредитации Украины перед мировым сообществом. По его словам, действия чиновника привели к ухудшению позиции Киева на переговорах по поставкам вакцин.

Жумадилов ранее обвинил министра здравоохранения в затягивании мероприятий по закупке вакцины. Степанов сорвал переговоры с поставщиками более дешевых препаратов, заявил он.

Степанов во время брифинга в среду отверг эти обвинения. Украина подпишет в ближайшее время новые договоры с компаниями, утверждает министр. При этом названий организаций он не назвал.

Киевские власти в канун нового года сообщили о заключении первого договора на поставку более 1,9 миллиона доз вакцины китайской компании Sinovac Biotec. Украина рассчитывает получить первые 700 тысяч доз в феврале. Также Киев ждет первые поставки вакцины по программе COVAX в марте 2021 года.

Накануне RT сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский обратился в СБУ с просьбой проверить информацию о нелегальном ввозе на территорию страны вакцины от коронавируса. Как сообщало Федеральное агентство новостей, перед этим на Украине подтвердили заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V».