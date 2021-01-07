Трамп попросил штурмовавших Капитолий демонстрантов разойтись по домам

Вашингтон, 7 января. Участники протеста в Вашингтоне должны разойтись по домам. С таким призывом к ним обратился американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома записал минутный видеоролик. Прошедшие в стране выборы он назвал сфальсифицированными.

«Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям», – подчеркнул Трамп.

Президент США попросил своих сторонников, штурмовавших Капитолий, успокоиться и разойтись по домам. Стране, по его словам, нужен мир.

«Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром», – добавил глава Белого дома.

Беспорядки у Капитолия начались в среду, 6 января. В здании конгресса проходило заседание сенаторов и конгрессменов, которые обсуждали итоги прошедших выборов. Парламентариям пришлось уйти на вынужденный перерыв из-за действий протестующих, проникших в Капитолий.