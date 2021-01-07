Более 1,8 тысячи жителей Томской области записались на вакцинацию от COVID-19

Томск, 7 января. Заявку на вакцинацию от COVID-19 оставило 1844 жителя Томской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Запуск предварительной онлайн-записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции состоялся 24 декабря. Отмечается, что возрастной диапазон для вакцинации увеличен и теперь прививку можно ставить людям старше 60 лет. Из общего числа записавшихся людей у 167 — возраст более 60 лет.

Накануне ФАН сообщал, что вакцинация против COVID-19 является добровольной и бесплатной. Для записи необходимо оставить онлайн-заявку, после чего придет приглашение на процедуру.