Белый дом сообщил о решении Трампа направить к Капитолию нацгвардию

Вашингтон, 6 января. Военнослужащие Национальной гвардии США отправятся к Капитолию, куда проникли протестующие. Об этом распорядился американский президент Дональд Трамп, сообщили в Белом доме.

В разгоне протестующих, по сведениям издания Washington Post, будут задействованы все 1100 бойцов нацгвардии Вашингтона. Они помогут столичной полиции справиться с беспорядками.

Сотрудники правоохранительных органов ранее применили против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одна из протестующих была ранена из огнестрельного оружия. Она сейчас находится в критическом состоянии.

Трамп призвал своих сторонников действовать мирно. Президент написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.