СМИ сообщили об огнестрельном ранении протестующего в Вашингтоне

Вашингтон, 6 января. Огнестрельное ранение в область груди получил один из протестующих в здании Конгресса США в Вашингтоне.

Сообщение об этом передает телеканал PBS, ссылаясь на источники. Ведущая программы News Hour в прямом эфире заявила, что информация о выстреле в человека считается достоверной.

Один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса, сообщил телеканал PBS со ссылкой на источники.

«Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий, но мы точно не знаем», — сказала она.

По информации телеканала CNN, пострадавшей демонстранткой оказалась женщина. Сейчас она находится в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что заседание Конгресса было прервано из-за угрозы взрыва бомбы. ФАН писал об эвакуации библиотеки Капитолия и здания Cannon House.