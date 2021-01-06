Трамп призвал штурмующих Капитолий сторонников «оставаться мирными»

Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп обратился к демонстрантам, которые штурмуют Капитолий в Вашингтоне. Он призвал их действовать мирно.

Обращение Трампа было опубликовано на его странице в социальной сети Twitter. Глава Белого дома попросил своих сторонников поддержать столичную полицию.

«Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!» – написал американский президент.

Сторонникам Трампа недавно удалось ворваться в здание Капитолия. Полиция пытается разогнать демонстрантов. Правоохранители применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сенат США, обсуждавший итоги прошедших выборов, на фоне штурма Капитолия прервал заседание. Был объявлен вынужденный перерыв.