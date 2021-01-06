Миссия африканской диаспоры в Европе призвала граждан ЦАР к сохранению мира в стране

Банги, 6 января. Совместная миссия африканской диаспоры в Европе опубликовала открытое письмо к политическим деятелям ЦАР, в котором призвала к сдержанности для сохранения мира, стабильности и социальной сплоченности в стране.

Предварительные итоги выборов президента и депутатов Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики огласили в понедельник, 4 января, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса. Однако вооруженные бандформирования, пытавшиеся воспрепятствовать проведению голосования, по-прежнему остаются на территории страны.

Оппозиционные политики использовали действия боевиков из подконтрольной экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в качестве повода для требования о переносе выборов. После успешного проведения голосования, которое состоялось 27 декабря прошлого года, радикалы продолжили попытки эскалировать обстановку в стране, что создает почву для новых заявлений оппозиции.

В связи с этим представители африканской диаспоры в Европе призывают всех, кто не смог одержать победу на выборах, поставить себя выше партийных интересов и проявить сдержанность. Также миссия настоятельно рекомендует гражданам ЦАР сохранять спокойствие и воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб миру в стране, а избирательным органам продолжать работу во имя счастья народа Республики.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Владимир Джаралла рассказал о сохраняющейся возможности провокаций, вплоть до попыток силовым методом оспорить итоги голосования в ЦАР. Он отметил, что опубликованные результаты выборов говорят об отсутствии фальсификаций, однако не исключил, что противники действующего президента не оставят попыток переиграть уже проигранную партию.