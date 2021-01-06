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Страны Европы и Африки признали результаты первого тура выборов в ЦАР

Страны Европы и Африки признали результаты первого тура выборов в ЦАР

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) опубликовала на официальном сайте совместное заявление Евросоюза, Афросоюза и Экономического сообщества Центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) о признании предварительных результатов выборов.

Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности посол Смаил Шерги, председатель комиссии ЭСЦАГ посол Гильберто да Пьедаде Вериссимо, заместитель генсекретаря Организации Объединенных Наций по операциям в пользу мира Жан-Пьер Лакруа и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердили, что принимают итоги первого тура, озвученные Центральной избирательной комиссией.

Страны Европы и Африки признали результаты первого тура выборов в ЦАР

Дипломаты отметили решимость жителей ЦАР реализовать свое право на волеизъявление, несмотря на многочисленные препятствия. Они осудили попытки сорвать голосование, а также призвали политиков урегулировать все споры мирным путем.

При этом в заявлении значится, что правительство республики должно инициировать расследование в отношении руководителей, участников, а также спонсоров провокаций. Ответственность должны понести не только те, кто занимался убийствами и грабежами, но и каждый, кто распространял заведомо ложную информацию, призывал к насилию и расправам, а также совершал преступления против представителей международных организаций. Отдельной статьей обвинения должно стать нарушение членами вооруженных группировок обязательств, которые они взяли на себя, подписав мирные соглашения в Хартуме и Банги.

Страны Европы и Африки признали результаты первого тура выборов в ЦАР

Завершая выступление, представители Африканского союза, ЭСЦАГ, ООН и EC официально заявили о своей неизменной поддержке народа и законно избранной власти ЦАР. Кроме этого, они напомнили, что Конституционный суд огласит окончательные результаты 19 января 2021 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия ЦАР сообщила, что действующий президент Фостен-Арканж Туадера набрал 53,9% голосов избирателей. Второе место по итогам первого тура занял кандидат от оппозиционной коалиции COD-2020 Анисе-Жорж Доголеле, получивший поддержку 21,01% граждан ЦАР. Никто из оставшихся 15 участников не смог набрать более 1%.

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