Страны Европы и Африки признали результаты первого тура выборов в ЦАР

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) опубликовала на официальном сайте совместное заявление Евросоюза, Афросоюза и Экономического сообщества Центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) о признании предварительных результатов выборов.

Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности посол Смаил Шерги, председатель комиссии ЭСЦАГ посол Гильберто да Пьедаде Вериссимо, заместитель генсекретаря Организации Объединенных Наций по операциям в пользу мира Жан-Пьер Лакруа и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердили, что принимают итоги первого тура, озвученные Центральной избирательной комиссией.

Дипломаты отметили решимость жителей ЦАР реализовать свое право на волеизъявление, несмотря на многочисленные препятствия. Они осудили попытки сорвать голосование, а также призвали политиков урегулировать все споры мирным путем.

При этом в заявлении значится, что правительство республики должно инициировать расследование в отношении руководителей, участников, а также спонсоров провокаций. Ответственность должны понести не только те, кто занимался убийствами и грабежами, но и каждый, кто распространял заведомо ложную информацию, призывал к насилию и расправам, а также совершал преступления против представителей международных организаций. Отдельной статьей обвинения должно стать нарушение членами вооруженных группировок обязательств, которые они взяли на себя, подписав мирные соглашения в Хартуме и Банги.

Завершая выступление, представители Африканского союза, ЭСЦАГ, ООН и EC официально заявили о своей неизменной поддержке народа и законно избранной власти ЦАР. Кроме этого, они напомнили, что Конституционный суд огласит окончательные результаты 19 января 2021 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия ЦАР сообщила, что действующий президент Фостен-Арканж Туадера набрал 53,9% голосов избирателей. Второе место по итогам первого тура занял кандидат от оппозиционной коалиции COD-2020 Анисе-Жорж Доголеле, получивший поддержку 21,01% граждан ЦАР. Никто из оставшихся 15 участников не смог набрать более 1%.