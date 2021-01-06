Немецкое издание Deutsche Welle в очередной раз попыталось исказить ситуацию в Центральноафриканской Республике после выборов. Мишенью для нападок DW стали российские инструкторы, находящиеся в ЦАР.

Незадолго до всеобщего голосования в Республике активизировались вооруженные группировки, с помощью которых экс-президент страны Франсуа Бозизе оказывал давление на людей и пытался подорвать процесс волеизъявления. Несмотря на эти усилия, в большинстве регионов выборы прошли в спокойной обстановке и при высокой явке избирателей.

Залогом безопасности стала работа инструкторов из РФ, которые не только занимались тренировкой военнослужащих армии ЦАР (FACA), но и осуществляли перевозку и охрану избирательных материалов. Также российские наблюдатели совместно с коллегами из других стран следили за порядком на участках для голосования.

После выборов боевики продолжили запугивать гражданских и вступать в стычки с правительственными силами. Отряды FACA при поддержке миротворцев ООН и руандийских военнослужащих отбили нападения в районе Дамары и Бангасу, произошедшие 2 и 3 января. Также, благодаря консультациям российских инструкторов, армия Республики остановила новогоднее наступление вооруженных бандитов.

Однако африканист Тьерри Виркулон из Французского института международных отношений (IFRI) в интервью для DW заявил, что единственной задачей иностранных сил в ЦАР стала защита столицы государства. Впрочем, это далеко от реального положения дел.

Исследователь справедливо отмечает, что миссия ООН МИНУСКА, обладающая многотысячным контингентом, за последние пять лет не смогла значительно повлиять на укрепление безопасности в Республике. Но, вместе с этим, Тьерри Виркулон умалчивает о том, что немногочисленные российские инструкторы не участвуют в боевых действиях и занимаются повышением квалификации армии, которая работает за пределами столицы, соответственно, оказывают консультативную помощь.

Также собеседник DW продолжает транслировать информацию о том, что целью боевиков является поход на Банги. О наличии такого плана ранее сообщил бежавший от бандитов гражданин ЦАР. Однако произошло это за несколько дней до выборов, которые хотел сорвать Бозизе. После успешного проведения голосования и положительной оценки избирательного процесса со стороны международных организаций атака на столицу потеряла смысл.

Предварительные итоги показали, что большинство граждан поддерживает действующего президента Фостен-Арканжа Туадера и политику, которую он проводит в стране. Однако политолог Владимир Джаралла в интервью для ФАН отметил, что власти ЦАР в ближайшее время могут столкнуться с желанием провокаторов оспорить результаты голосования.

Опубликованная Deutsche Welle статья может послужить информационным подкреплением для попытки иностранных акторов привести к власти удобного кандидата. Исходя из всего озвученного в публикации немецкого издания, становится очевидно, что эксперт спекулирует данными и транслирует заведомо ложную информацию, а именно — искажает основную задачу российских инструкторов, заявленную по линии Министерства иностранных дел России.