ФАН ведет прямую трансляцию Рождественской службы в Храме Христа Спасителя

Москва, 6 января. В честь Великого праздника Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет Рождественское богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Онлайн-трансляцию праздничного богослужения ведет Федеральное агентство новостей.

Трансляция началась 6 января в 23:00 и закончится только утром.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, на праздничную службу в Храм Христа Спасителя верующие смогли пройти только по приглашениям.

Ранее Патриарх Кирилл призвал молиться за пациентов с коронавирусом и врачей. Борьба с заболеванием стало одной из основных тем послания патриарха в преддверии Рождества. Он отметил, что проблемы не могут сломить дух человека, если он сохраняет веру и полагается на Бога.