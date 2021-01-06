Что скрывается за сообщениями об отправке военнослужащих ДРК на помощь в ЦАР

Центральноафриканский новостной портал Bangui 24 News сообщил 2 января, что Демократическая Республика Конго (ДРК) направляет тысячу военнослужащих в ЦАР в рамках двустороннего оборонного соглашения. Аналогичную информацию опубликовали в социальных сетях.

Предположительно, конголезские бойцы из расположенных у северных границ страны городов Гбадолите и Зонго отправятся в ЦАР для борьбы с вооруженными бандформированиями. Однако солдаты ДРК заработали себе сомнительную репутацию мародеров и не отличаются высокими профессиональными качествами, что ставит под вопрос необходимость их присутствия в Центральноафриканской Республике.

Обстановка в ЦАР после голосования

После выборов президента и членов Национальной ассамблеи, прошедших 27 декабря прошлого года, в ЦАР продолжают фиксировать стычки правительственных сил (FACA) с боевиками «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), связанной с экс-президентом страны Франсуа Бозизе.

Бывшего главу Республики подозревают в попытке организации государственного переворота. Прокуратура ЦАР уже развернула расследование, однако это не мешает радикалам осуществлять нападения. Например, в минувшее воскресенье, 3 января, армия ЦАР отразила атаку боевиков в районе населенного пункта Бангасу, расположенного на границе с ДРК. Днем ранее столкновения с членами CPC произошли в городе Дамаре.

Поддержку FACA оказывают миротворцы миссии ООН (МИНУСКА) и руандийские военнослужащие. В то же время центральноафриканские силы консультируют инструкторы из РФ, которые также помогали обеспечивать безопасность на участках для голосования во время выборов.

Сообщение без подтверждения

Так как стычки с боевиками проходят в непосредственной близости к границам ДРК, намерение Киншасы направить своих военных в ЦАР не выглядит неожиданным. Однако ни официальный Банги, ни конголезское руководство это событие не комментируют.

На встрече по вопросам безопасности, которую в понедельник, 4 января, провел глава правительства Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада, помимо глав министерств, ответственных за безопасность ЦАР, присутствовали представители МИНУСКА, Российской Федерации и Руанды. ДРК в сообщении премьер-министра не упоминается.

Вероятно, одиночные сообщения в СМИ об отправке конголезского контингента на помощь соседней стране являются дезинформацией, нацеленной на действующих в ЦАР боевиков. Еще одним объяснением публикации неподтвержденных данных может оказаться доклад Организации Объединенных Наций об операциях руандийских военных в ДРК в 2020 году.

Совбез ООН наложил на Демократическую Республику Конго санкции, которые, хоть и не препятствуют поставкам оружия или предоставлению помощи, обязывают ее заранее сообщать о таких случаях. Ни Киншаса, ни Кигали таких уведомлений не делали. Однако обе страны заинтересованы в противодействии руандийским боевикам, действующим на востоке ДРК в приграничных с Руандой областях.

Можно предположить, что с помощью заказа на публикацию сообщений об отправке помощи в ЦАР обе стороны могут пытаться создать впечатление постоянных перемещений вооруженных сил в зависимости от изменения обстановки. И, как следствие, продемонстрировать необходимость отмены ограничений, препятствующих оперативному подавлению беспорядков.

Однако нельзя исключать, что военный контингент ДР Конго действительно готовят к дислокации в ЦАР, чтобы помочь справиться с боевиками, дестабилизирующими ситуацию в регионе. Ранее африканист Андрей Есипов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что за ситуацией в Республике наблюдают соседние страны. Помощь России в стабилизации обстановки и обеспечении прозрачных и демократических выборов также не осталась незамеченной.