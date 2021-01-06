В Совфеде осудили попытки Запада справиться с пандемией отдельно от России и Китая

Попытки Запада справиться с пандемией отдельно от России и Китая приведут лишь к дальнейшему усугублению ситуации вокруг коронавируса. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее посол Великобритании в США Карен Пирс заявила в интервью телеканалу Bloomberg, что Москва и Пекин «не должны выйти победителями из пандемии COVID-19». Она также отметила, что опасается технологического превосходства КНР, поскольку это «несет опасность для открытых обществ» вроде европейского и американского.

«Что должно было случиться с политиком, чтобы он делал такие заявления? — задался вопросом Цеков. — Разве не ясно, что пандемию можно победить только сообща, всей планетой? Впрочем, такой подход к решению проблем планетарного масштаба отлично характеризует как этого посла, так и представляемую им страну. Да и американцы в этом плане ничем не отличаются от англичан».

По мнению парламентария, избавиться от коронавируса «поодиночке» в условиях, когда абсолютно все страны мира связаны между друг другом торгово-экономическими связями и людскими потоками, попросту невозможно.

«Показательно, что именно Великобритания и США больше всех в мире пострадали от эпидемии, — отметил сенатор. — А теперь вместо того, чтобы объединить усилия с нами и Китаем в деле создания эффективного средства против заболевания коронавирусом, они устроили никому не нужную «гонку» вакцин, сделав ее краеугольным элементом своей информационной войны против российского государства!».

По словам собеседника ФАН, попытки дискредитировать вакцину «Спутник-V» со стороны Запада просто смешны, поскольку она качественно превосходит свои европейские и американские аналоги. В частности, ее гораздо удобнее хранить и транспортировать, поскольку она не столь требовательна к температурному режиму.