Бывший глава МИД ЦАР призвал победителей выборов объединиться ради будущего страны

Банги, 6 января. Бывший министр иностранных дел ЦАР (2016–2018) Шарль-Армель Дубан поздравил с успехом победителей всеобщего голосования, прошедшего 27 декабря прошлого года.

Национальное избирательное управление Центральноафриканской Республики 4 января опубликовало предварительные результаты выборов президента и членов Национальной ассамблеи. В борьбе за пост главы государства в первом туре победил действующий лидер государства Фостен-Арканж Туадера, набравший 53,9% голосов. Парламентские выборы выявили только 21 победителя. Чтобы определить имена всех будущих депутатов потребуется второй тур.

Шарль-Армель Дубан обратился к тем, кто уже знает о своем успехе. Дипломат призвал победителей объединить усилия в поиске решений, которые бы позволили восстанавливать и развивать Центральноафриканскую Республику. Он предложил не искать в результатах голосования подтверждения превосходства одного человека или политической платформы над другими, а сделать их общей победой ЦАР.

Ранее российский политик Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что выборы в Центральноафриканской Республике стали важным шагом на пути становления государственности.