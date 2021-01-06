Американист рассказал, чем для США обернется противостояние Байдена и Трампа

Скоро американцы поймут, что у них украли страну, после чего противостояние между сторонниками Джо Байдена и Дональда Трампа только усилится. Об этом в интервью ФАН рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В Вашингтоне произошли стычки между сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, полицией и избирателями представителя Демократической партии Джо Байдена накануне утверждения Конгрессом итогов выборов. Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых участников демонстраций за ношение огнестрельного оружия без лицензии и нападение на офицеров. Как сообщают американские СМИ, протесты стали «прелюдией» к основным акциям, о которые анонсировал Трамп.

Ранее действующий американский лидер заявлял о том, что тысячи людей, выступающие против победы на выборах Джо Байдена, приехали в Вашингтон. По его словам, прибывшие в город граждане не позволят демократу и его сторонникам «украсть победу» республиканцев на выборах. Трамп отметил, что жители США больше не будут этого терпеть. Кроме того, действующий президент пообещал устроить «адскую битву» за пост главы государства, если представители Демократической партии «захватят» Сенат и Белый дом.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал о том, чем может обернуться противостоянии Байдена и Трампа. По его словам, скоро американцы скоро поймут, что у них украли государство.

«Два-три месяца назад я взял на себя смелось и заявил о надвигающейся гражданской войне в США. Я чувствовал, что мое высказывание воспринимается в обществе как преувеличение. Но сегодня в Америке мы наблюдаем революционные отряды матросов, которые подтянулись к столице для борьбы с казаками. Это все элементы гражданского противостояния и войны. Пройдет немного времени, когда белые пригороды наконец-то поймут, что у них украли страну. Подавляющее большинство сегодня находится в дискриминационном состоянии. Агрессивно-радикальное меньшинство из разных этнических, политических и гендерных групп диктуют свою повестку всей Америке. Хочу напомнить, что белое большинство в США — около 65% от всего населения страны. США взяты в заложники меньшинством, которое привело к власти своего кандидата. Если провести аналогию с американскими событиями, то можно вспомнить, как суннитское меньшинство правило шиитским Ираком. А мы помним, что там произошло», — сказал собеседник ФАН.

Также Рафаэль Ордуханян заявил, что вооруженное противостояние в США может вспыхнуть в любое время, поскольку на руках у населения Америки находится более 300 единиц огнестрельного оружия.

«Сложно говорить о том, как в дальнейшем в США будет развиваться ситуация. Но я уже говорил, что на руках у граждан Америки находится более 340 млн единиц оружия. Причем легально приобрело оружие только белое население Америки. Что у нас есть на сегодняшний день: сотни миллионов единиц оружия, меньшинство, захватившее власть, центробежные процессы в Техасе и Калифорнии по поводу выхода из состава США, а также призыв со стороны легитимного президента страны, у которого украли выборы, прийти и защитить Конституцию и его самого. Кроме того, исходя из голосования в штате Джорджия, вся законодательная и исполнительная власть переходит в руки неолибералов. Получается, что в США будет демократический Сенат, Конгресс и президент. Ситуация аховая». «Нужно подальше держаться от этой «пороховой бочки» под названием США, поскольку это уже не Соединенные, а Разъединенные Штаты Америки. Примечательно, что раздел проходит не только по штатам. Сегодня белые пригороды выступают против «черного гетто» городов. Гражданское противостояние будет проходить именно на этом направлении», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что действующий лидер США Дональд Трамп не признает поражение на прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборах. Кроме того, он по-прежнему считает себя их победителем.