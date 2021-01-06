Власти ЦАР контролируют ситуацию в стране после оглашения результатов голосования

Министр общественной безопасности Центральноафриканской Республики Анри Ванзе Лингиссара 5 января 2021 года сообщил, что власти страны примут все необходимые меры против вооруженных группировок, если они попытаются устроить беспорядки после оглашения предварительных результатов голосования.

Правительство признает, что из-за недавних нападений боевиков на отдельные населенные пункты ситуация в стране остается сложной. Тем не менее действующая власть обладает достаточным количеством ресурсов и поддержкой международных партнеров, чтобы предупредить угрозу со стороны антиправительственных формирований.

Завершая выступление, Анри Ванзе Лингиссара напомнил центральноафриканцам о важности сотрудничества с представителями законной власти. Он призвал их сообщать сотрудникам правоохранительных органов любые сведения о том, где находятся мятежники и какие действия они намереваются предпринять.

Некоторые армейские части и силы внутренней безопасности ЦАР привели в состояние повышенной боеготовности, после того как Центральная избирательная комиссия ЦАР 4 января 2021 года опубликовала первые итоги электорального процесса.

В настоящий момент известно, что действующий президент республики Фостен-Арканж Туадера имеет все шансы одержать победу в первом туре, набрав 53,9% голосов. Анисе-Жорж Доголеле, представляющий интересы оппозиции, получил лишь 21,01%, остальные 15 кандидатов на пост президента не смогли превысить отметку в 1%.