Полиция изъяла 48 кг героина в ходе рейда на юго-востоке Турции

Хаккари, 6 января. Сотрудники правоохранительных органов Турции изъяли 48 килограммов героина в ходе спецоперации по пресечению оборота наркотиков на юго-востоке страны, сообщает издание Sabah.

По данным СМИ, вещество хранилось в 96 пакетах в одном из зданий населенного пункта. Полицейские инициировали широкомасштабное расследование для установления причастных к ведению незаконного бизнеса.

Правоохранители продолжают проводить спецоперации по пресечению наркотрафика в Турции, однако ее географическое расположение не позволяет решить эту проблему. Через территорию страны в Западную Европу проходит транзит афганского опиума, а также марихуаны из Ливана и Албании.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об изъятии полицией 117 килограммов каннабиса в турецком городе Бингель.