Иран начал производство оружейного урана в ответ на военное давление США

Обогащение урана до 20% на иранском заводе Фордо, рост напряженности отношений между Ираном и США в годовщину убийства Касема Сулеймани, наращивание американского военного присутствия в зоне Персидского залива, повышение уровня боевой готовности ВС Ирана, ужесточение антииранских санкций, задержание Ираном южнокорейского танкера и прочие события уходящей недели — читайте об этом в дайджесте Федерального агентства новостей.

Иран начал производство оружейного урана

В Иране начато обогащение урана до уровня 20% на заводе в Фордо. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии. Это решение было принято Тегераном в декабре 2020 года в ответ на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который являлся ключевой фигурой в разработке ядерной программы страны.

В Госдепе США назвали такое решение «попыткой ядерного шантажа». В Вашингтоне подчеркнули, что руководство Соединенных Штатов «надеется на работу инспекторов МАГАТЭ по отслеживанию и освещению фактов производства обогащенного урана».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение иранского правительства ответом на нарушения обязательств со стороны Запада.

В 2018 году президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки в одностороннем порядке. В ответ Иран отказался от соблюдения двух пунктов сделки и в 2019 году начал обогащение урана до 4,5% вместо предусмотренных условиями 3,67%.

Тегеран наращивает боеготовность

Иранское агентство Mehr со ссылкой на военного советника духовного лидера Ирана генерал-майора Рахима Сафави сообщило, что вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность.

По словам Сафави, Иран не станет начинать войну, однако готов решительно отреагировать на агрессию.

«Мы знаем сильные и слабые стороны американских войск. Мы можем превратить американские авианосцы в подводные лодки за несколько часов».

Iran in full military readiness but will never initiate war, says Leader's advisor #Iran #IranUS https://t.co/t3mhHERp2l — Fla⚡h - News (Middle East) (@FlashdotNews) January 2, 2021

При этом он заявил, что в ближайшее время каких-либо провокаций со стороны США не ожидается. Позже аналогичное заявление в интервью изданию «Политэксперт» сделал представитель верховного лидера Ирана аятолла Сеид Хасан Амоли, добавив, что руководство страны готово к переговорам со Штатами на равных.

США наращивает военный контингент на Ближнем Востоке

На фоне обострения отношений с Ираном, руководство Соединенных Штатов наращивает авиационную группировку на Ближнем Востоке.

В течение последней недели в регион были переброшены 12 истребителей F-16 и два стратегических бомбардировщика B-52.

Помимо этого, три B-52 совершили полет из Флориды в зону Персидского залива, приблизившись к иранской воздушной границе. Представитель Пентагона заявил, что полет прошел в рамках «оборонительной миссии». По сообщению ряда источников, аналогичные полеты ожидаются 7 и 8 января.

Two U.S. B-52 bombers flew to the Middle East to deter Iran, third flight since late last month after senior military official warns new intel says potential “complex attacks” against Americans brewing as one-year anniversary of U.S. killing Iran’s most powerful general looms pic.twitter.com/XKPXNGQChV — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) December 30, 2020

В акватории Персидского залива продолжает действовать корабельная группировка ВМС США, включающая атомный авианосец USS Nimitz — исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер отдал приказ о продлении его миссии после угроз руководства Ирана в адрес США.

Президент Ирана пригрозил выгнать американцев из региона

Президент Ирана в своем обращении пообещал, что страны региона «отрежут ноги» Соединенным Штатам — это устойчивое выражение на персидском языке, означающее намерение выгнать кого-либо со своей земли.

По заявлению Рухани, до тех пор, пока американцы присутствуют в регионе, спокойствия там не будет.

США ожидают возмездия за убийство Сулеймани

Американские СМИ со ссылкой на источники в разведывательных службах сообщили о подготовке Ирана к удару по войскам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

В сообщении сказано, что удар может быть нанесен в рамках акта возмездия за убийство Сулеймани.

В ударе будут задействованы баллистические ракеты малой дальности, которые, якобы, были переброшены иранскими войсками на территорию Ирака по предварительной договоренности.

Иран повторно отправил в Интерпол ордер на арест Трампа

Иран второй раз передал Интерполу запрос об аресте подозреваемых в организации убийства Сулеймани. В деле проходит 48 фигурантов, при этом организатором назван уходящий президент США Дональд Трамп.

Ранее Интерпол отклонил запрос иранского руководства о внесении Трампа и ряда других лиц в список розыска, расценив дело как политически мотивированное.

Экс-глава КСИР Ирана пригрозил Байдену развитием ядерных технологий

Генеральный секретарь Совета политической целесообразности Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резайи подверг критике политику США на Ближнем Востоке.

Как сообщает канал «Аль-Манар», он призвал Джо Байдена вернуться к выполнению условий ядерной сделки, а также потребовал отменить антииранские санкции и компенсировать экономические потери страны.

В случае отказа от возобновления сотрудничества, по его словам, Иран займется развитием ядерных технологий.

США ввели дополнительные санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели новые экономические санкции в отношении 13 иранских компаний, большая часть из которых связана с металлургией. Информация об этом опубликована на сайте министерства финансов США.

Посол Ирана в России назвал условия возобновления СВПД

Посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали в интервью газете «Известия» заявил, что страны-участницы СДВП должны выполнить свои обязательства и снять наложенные на Иран санкции, прежде чем призывать его к соблюдению условий сделки.

Также в ходе беседы посол отметил готовность Ирана и России сотрудничать по вопросам производства вакцины от коронавируса и подчеркнул намерение руководства страны отомстить за гибель генерала Сулеймани.

Иран задержал танкер Южной Кореи в Персидском Заливе

Подразделением КСИР Ирана в водах Персидского залива задержан южнокорейский танкер MT Hankuk Chemi.

По словам иранских властей, танкер, перевозивший этанол, загрязнял воды Персидского залива химическими веществами. Члены экипажа корабля были задержаны, судно отправлено в порт Бендер-Аббас.

МИД Южной Кореи потребовал немедленно освободить корабль, к этому призвали и представители Госдепа США, обвинив правительство Ирана в ограничении свободы судоходства в Персидском заливе «в явной попытке вынудить международное сообщество ослабить давление санкций».

6 января планируется прибытие в Тегеран специальной делегации МИД Южной Кореи для проведения переговоров об освобождении судна и экипажа.

Watch #Iran's special forces seize #SouthKorea's MT Hankuk Chemi tanker for breaking enviromental regulations in the #PersianGulf. pic.twitter.com/af4Hvcl7xN — Iran Military (@Iran_Military) January 4, 2021

Ряд экспертов полагает, что истинной причиной задержания стала финансовая задолженность Южной Кореи за экспорт иранской нефти. Однако, представитель МИД Ирана сообщил, что инцидент не имеет политической подоплеки и судно было задержано исключительно по техническим причинам.

Примечательно, что инцидент произошел на фоне улучшения отношений между двумя странами и в преддверии прибытия в Тегеран заместителя министра иностранных дел Южной Кореи.

Иране отмечает годовщину гибели Сулеймани

С конца декабря в Иране проводятся памятные мероприятия в честь годовщины гибели генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара США в Ираке 3 января 2020 года.

В связи с пандемией проведение массовых мероприятий запрещено, однако на улицах и машинах вывешены плакаты с его изображением, СМИ тиражируют сообщения властей с описанием его заслуг и призывами к мести.

К чествованию погибшего присоединились в Багдаде - в городе прошли демонстрации, на месте убийства Сулеймани возведена памятная стелла.

Масштабные учения начались на севере Ирана

В северной провинции Семнан начаты широкомасштабные учения, в ходе которых отрабатываются реалистичные сценарии войны. Об этом заявил заместитель начальника оперативного отдела штаба Армии Ирана Махмуд Мусави.

В учениях принимают участие подразделения СВ, ПВО, ВМС и ВВС. Подразделениями отрабатываются действия по перехвату беспилотников противника и уничтожению наземных целей с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов различного назначения, в том числе, дронов-камикадзе. Также в ходе учений проводятся испытания и демонстрация новых систем вооружения.

Hands of our armed forces R on trigger & Iran is ready to counter any threat.



If enemies make slightest mistake, armed forces will respond firmly:



Chief of Staff of #Iran's Armed Forces, Bagheri at large-scale Military unmanned aircrafts exercise, Started on Tuesday in Semnan. pic.twitter.com/Z62GonttV1 — Iran_Newsroom (@Iran_NewsRoom) January 5, 2021

Новый глава МИД Сирии посетил Иран

Избранный в декабре глава МИД Сирии Фейсал Микдад совершил первый рабочий визит в Исламскую Республику Иран со времени своего назначения.

По сообщению СМИ, в ходе встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

МИД Ирана заявил о готовности к сближению с Саудовской Аравией

Иран готов пойти на сближение с Саудовской Аравией, если ее руководство выполнит ряд условий, заявил пресс-секретарь иранского МИД Саид Хатибзаде.

По его словам Эр-Рияд должен прекратить поддержку радикальных группировок в регионе, избегать вмешательства во внутренние дела соседних стран и снять блокаду с Катара.

Иран готов строить отношения со странами Персидского залива

По сообщению газеты Al-Rai, посол Ирана в Кувейте Мохаммад Ирани в ходе интервью заявил, что Тегеран приветствует любые попытки сближения со стороны соседних государств.

По его словам, Исламская Республика предпринимает различные шаги для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе, так как стремится к мирному сосуществованию и объединению с соседями.

Коснувшись обострения разногласий с Саудовской Аравией, он подчеркнул, что они являются лишь временной проблемой.

Исследовательский реактор в Тегеране назвали в честь Фахризаде

Исследовательский атомный реактор, расположенный в Тегеране, назван в честь физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление главы иранской Организации по атомной энергии Али Акбара Салехи.

Мохсена Фахризаде погиб 27 ноября 2020 года после покушения, в организации которого Иран обвинил израильскую разведку «Моссад» и западные спецслужбы.