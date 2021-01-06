Премьер-министр Туниса отправил в отставку главу МВД

Тунис, 6 января. Премьер-министр Хичем Мечичи отправил в отставку главу МВД Тауфика Шарфеддина, сообщает издание Agerpres.

Журналисты отмечают, что уволенный чиновник был близок к президенту Каису Саиду. В СМИ полагают, что его отстранение от должности лишь усилит разногласия между национальным лидером и руководителем правительства.

Политики последнее время находятся в конфронтации, поскольку Мечичи так и не удалось уладить внутренние идеологические противоречия между различными партиями и заручиться поддержкой населения.

Граждане Туниса обеспокоены, что отставка Шарфеддина может спровоцировать более глубокий кризис во властных структурах. Временно исполняющим обязанности главы МВД станет Мечичи, который уже возглавлял ведомство с февраля по сентябрь 2020 года.

Напомним, премьер-министр официально занимает должность со 2 сентября минувшего года. Его назначил Каис Саид 25 июля 2020 года, поставив задачу сформировать новое правительство. Такое решение президент принял после проведения переговоров с лидерами ключевых политических партий страны.

Президент рассчитывал на создание коалиционного правительства, которое занялось бы решением финансовых проблем и погашением накопленных долгов. Однако раскол в политических элитах сохранился и при премьере Хичеме Мечичи, о чем свидетельствует увольнение Тауфика Шарфеддина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о задержании в территориальных водах Туниса двух рыболовецких египетских судов, осуществлявших незаконный промысел.