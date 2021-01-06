МИНУСКА организовала церемонию прощания с погибшими в ЦАР миротворцами

Банги, 6 января. Церемония прощания с пятью миротворцами ООН, погибшими при исполнении служебных обязанностей, прошла в штаб-квартире многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

В торжественном мероприятии приняли участие министр обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра, глава МИНУСКА Манкер Ндиайе и его заместитель Дениз Браун, командующий силами миссии Сидики Таоре, многочисленные военные и гражданские лица.

«Пятеро храбрых мужчин погибли, чтобы жители Центральной Африки могли жить в безопасности и с достоинством. Они заплатили свою цену за стремление сделать эту страну лучше», — сказал Манкер Ндиайе во время выступления.

Трое павших миротворцев представляли Республику Бурунди. Они погибли 25 декабря 2020 года во время стычки с боевиками в Декоа. Еще один представитель МИНУСКА приехал в ЦАР из Камеруна. Он стал жертвой ДТП на оси Банги–Боали 2 января. Последний погибший, гражданин Бангладеш, скончался 27 декабря после столкновения с бандитами во время патрулирования.

Все миротворцы были посмертно награждены орденами Признания Центральноафриканской Республики — одной из высших государственных наград ЦАР. Ранее руководство МИНУСКА осудило нападения вооруженных боевиков на города Дамара и Бангасу в южной части страны, назвав экс-президента страны Франсуа Бозизе ответственным за эскалацию насилия в Республике.