Руанда развивает панафриканскую стратегию через отправку военнослужащих на помощь ЦАР

Кигали, 6 января. Доцент истории Университета Руанды Чарльз Кабвете в интервью для журнала The East African рассказал о причинах отправки руандийских военнослужащих в ЦАР. По словам африканского политолога, этот дружеский жест стал частью общей панафриканской стратегии президента Поля Кагаме.

Руандийские бойцы прибыли в Центральноафриканскую Республику незадолго до всеобщих выборов, прошедших 27 декабря прошлого года. Вместе с российскими инструкторами и миротворцами ООН они помогали в обеспечении безопасности голосования, что было отмечено президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. Также, 3 января, специалисты из Руанды участвовали в отражении нападения боевиков на Бангасу.

«Когда обстановка в ЦАР, наконец, станет стабильной, Руанду будут помнить за то, что она принесла в жертву свои войска, чтобы помочь нуждающейся братской стране. Это будет хорошим предзнаменованием для всех, кто верит в панафриканский дух», — объяснил Чарльз Кабвете.

Политолог напомнил, что президент Руанды Поль Кагаме проводит последовательную политику, направленную на создание разноплановых связей между африканскими государствами. Его стратегия включает отправку войск на помощь другим африканским странам, участие в миротворческой деятельности ООН, отстаивание свободы торговли и свободного передвижения людей.

Кагаме рассчитывает, что помощь, предоставленная ЦАР, обернется укреплением двусторонних связей между Банги и Кигали, а также повысит престиж Руанды в Африке.

Ранее политолог Владимир Джаралла в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что руандийская поддержка стала серьезным подспорьем для правительства ЦАР, стремящегося не допустить эскалации обстановки в стране. При этом она отразила процесс формирования межгосударственных институтов, идущий на континенте.