Долгожданные премьеры фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники

Длинные январские выходные — не повод для грусти, а уж тем более лени. Наконец-таки появилась возможность и отдохнуть, и проводить досуг так, как душе угодно. Праздники можно использовать с умом и на пользу — собрать компанию друзей и отправиться в кинотеатр. Тем более новинок много: в Рождество, 7 января, в российском прокате стартуют шесть новых фильмов.

«Дэвид Боуи. Человек со звезды»

Одной из самых долгожданных новинок станет британо-канадский биографический фильм о рок-певце Дэвиде Боуи. Фильм под названием «Дэвид Боуи. Человек со звезды» с Джонни Флинном в главной роли был анонсирован еще несколько лет назад. Но на большие экраны лента выходит только сейчас. В основе сюжета лежит история о путешествии музыканта в 1971 году, которое стало одним из ключевых моментов в его карьере.

«Самое первое Рождество»

Еще одной новинкой недели станет фильм, получивший название «Самое первое Рождество». Это итальянская комедия про двух совершенно разных по мировоззрению людей. Они по воле случая столкнулись друг с другом перед самым Рождеством. Один из героев — убежденный атеист, занимающийся кражей древностей и предметов духовного искусства, а другой — верующий благочестивый священник.

Главные герои перенесутся во времена библейских событий. Они окажутся в прошлом — за несколько дней до Рождества Христова в Палестине. Им предстоит действовать сообща, чтобы справиться с опасностями, которые ждут их на нелегком пути. Авторами сюжета фильма выступили Сальво Фикарра и Валентино Пиконе.

«Полет над Россией»

Документальный фильм «Полет над Россией» понравится зрителям, которые идут в кино ради эффектной и яркой картинки. Немецкий режиссер Петр Хефер в этой киноленте расскажет о своем видении России: от Калининграда до Камчатки. Зритель сможет разглядеть с высоты птичьего полета вершины Алтая и калмыцкие степи, Эльбрус и ингушские башни-крепости.

«Невиданные зрелища в формате 4K: северное сияние и извержение вулканов, соляные степи и ледяные пустыни, водопады и опасные зыбучие пески. Вместе с международной командой создателей зритель попадет в самые потаенные уголки дикой природы, куда до сих пор не ступала нога человека», — говорится в описании к фильму.

«Соседи сверху»

Испанская легкая комедия «Соседи сверху» повествует о семье, которая переживает нелегкие времена. Хулио и Ана больше 15 лет вместе. Отношения между ними больше похожи на дружеские, нежели любовные. В паре уже давно нет огня, единственное, что их сближает, — это обсуждение соседей сверху, из квартиры которых постоянно доносятся страстные стоны.

Подобное положение дел не устраивает Хулио и Ану, но однажды ненавистные соседи приходят в гости с неожиданным предложением, которое перевернет все с ног на голову в жизни главных героев.

«Дрон»

Это кино подойдет для любителей ужасов и фантастики с элементами комедии. Сюжет киноленты построен вокруг личности жестокого маньяка, сознание которого после смерти переселяется в электронный механический дрон. Этот прибор способен выполнять практически любые задачи — преследовать, нападать, терроризировать. Начинает дрон с пары молодоженов, которые пытаются дать ему отпор.

«Ваше устройство перешло в режим самоуправления», — с таким слоганом фильм выходит на большие экраны.

«С днем смерти»

Еще одна кинолента, которая придется по душе зрителям, обожающим хорроры, — «С днем смерти». По сюжету новинки супруги Кристин и Нейл проводят ночь на райском острове, а затем просыпаются в номере. Но вот незадача — они совершенно ничего не помнят. Герои находят видеозапись. На ней запечатлено, как Нейл убивает и хоронит Кристин. Героям предстоит разгадать, какие загадки таит этот остров кошмаров.

Новогодние праздники — самое удачное время для того, чтобы включить любимый фильм и познакомиться с новинками. Уже существует много рейтингов кино, которое стоит обязательно посмотреть. Звезда телесериала «Воронины» составила свой топ фильмов на январские выходные.