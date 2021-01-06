Политолог объяснил двуличность украинской элиты на примере «Крымского титана»

Симферополь, 6 января. Примером двуличия украинской элиты является ситуация со скандалом на Украине из-за завода «Крымский титан», сообщил политолог Сергей Киселев.

Украинский интернет-ресурс раскрыл, как поступает на завод ильменит в качестве сырья. Одним из важных обстоятельств является то, что владеет заводом украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Минерал прибыл в Севастополь на судне Souria из болгарского порта Варна, а его разгрузкой занимались на терминале «Авлита», который ранее принадлежал бизнесмену Ринату Ахметову. В Болгарию ильменит доставили на судне Bogdan, которое прибыло из украинского Черноморска. Вся эта схема позволила Фирташу перешагнуть через запрет Киева на заходы в крымские порты кораблей, что обеспечивает завод работой, а олигарха — прибылью.

«Одни делают вид, что соблюдают санкции, другие, что этим санкциям подчиняются, а на самом деле делают деньги и плевать на всех хотели», – подчеркнул Киселев.

Некоторые политические партии на Украине предложили ввести «более суровые» наказания для граждан, которые используют символику Российской Федерации и Советского Союза, сообщает ФАН.