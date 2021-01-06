Певица Акула поделилась с ФАН радостью от новогодних каникул

Оксана Почепа, более известная как певица Акула, рассказала корреспонденту ФАН о том, как ей удалось отпраздновать Новый Год.

«Это тот самый настоящий Новый год! С 14 до 36 лет я всегда праздновала его на сцене, а в этот раз мне прямо удалось взять и отказать всем в этой радости и отдыхать, как самый обычный человек — в кругу друзей, с салютиками, елочкой и шампанским», — поделилась исполнительница.

Рассказала Оксана и о планах на эти длинные праздничные выходные. Впереди ее ждут небольшой концерт за городом и продолжение отдыха.

«Завтра я еду в загородный комплекс, у меня там будет концерт. Планирую ознакомиться с местными достопримечательностями, дабы возвращаться туда отдыхать, пока нас еще держат не то чтобы на самоизоляции, но вдали от работы активной. Пока снежок, пока есть новогоднее настроение, я думаю, что было бы очень классно проводить время за городом», — рассказала Оксана.

Ранее певица Оксана Почепа (Акула), покорившая сердца молодежи в конце 90-х, рассказала ФАН, как проводит время на самоизоляции.